Com preparar un bon rebost davant del coronavirus, sense perdre el cap

Les imatges de cues en els supermercats i de prestatgeries buides en grans superfícies han fet que la por s'apoderi de la població davant el temor que hi hagi un desproveïment de productes de primera necessitat per la crisi del coronavirus.

Per posar una mica de calma i aconsellar sobre quins aliments sí que és convenient tenir al rebost en cas d'aïllament, des del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes han elaborat un seguit de recomanacions, en cas d'haver de passar una quarantena a casa a causa de el contagi de COVID-19 o en cas de ser població de risc que decideixi no exposar-se a contagis.

Així, el CODiNuCoVa ha establert diferents classificacions d'aliments en funció de si pots, o no, comprar en grans quantitats. En primer lloc, hi ha els aliments peribles: "Tot i que és convenient comprar el menys possible d'aquesta tipologia, ens trobem amb hortalisses que aguanten molt i molt bé el pas del temps. És el cas de la col, la coliflor, la col llombarda, les pastanagues o les cebes. Descartaríem d'aquest llistat el bròquil i també aliments com l'enciam o els tomàquets", ha dit Paula Crespo, presidenta del CODiNuCoVa. És recomanable no emmagatzemar les verdures a la nevera "aguanten molt més temps fora, tot i que tenim el costum de refrigerar-les", recorda.

En aquesta mateixa categoria, pel que fa a les fruites, els professionals de l'alimentació distingeixen entre les fruites climatèriques i les no climatèriques. La diferència rau en el procés de maduració. Les primeres són aquelles el procés de maduració de les quals no acaba en la recol·lecció i, per tant, duren menys temps a les nostres cuines. És el cas del plàtan, la poma i la pera. A l'altre costat de la balança es troben les fruites anomenades "no climatèriques" que són les que recomanen comprar: "duren molt més temps. Per exemple, taronges o mandarines, que no es fan malbé per maduració sinó per un altre tipus d'agents externs, per exemple, fongs", apunta la dietista-nutricionista.

UN REBOST SALUDABLE I DURADOR



A l'hora de fer un bon rebost que duri el màxim possible, des del CODiNuCoVa recomanen comprar en major quantitat aliments no peribles o amb uns processos que allarguen la seva vida útil. "Es tracta d'aliments que ja vinguin cuits, com ara els llegums o verdures en llauna o pot de vidre, que tenen a més una data de caducitat a llarg termini, o aquells que es poden comprar crus, com llegums seques o arròs", aconsella Luis Cabanyes, secretari del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes. No s'inclou en aquest llistat la pasta elaborada amb farines refinades. "Es tracta d'un aliment nutricionalment superflu que no aporta ni vitamines ni minerals. En cas de voler consumir-la, millor integral, però, és preferible utilitzar aquest espai per llegums", afirma. Pel que fa a les llaunes i conserves, com tonyina, sardines o mol·luscs, són alguns dels productes estrella pel fet que ocupen menys volum, no requereixen refrigeració i la seva data de caducitat és llunyana en el temps. Això sí, recomanen que sempre siguin amb oli d'oliva verge, evitant olis refinats, o, si no al natural.

A CASA, MENYS ACTIVITAT FÍSICA



"Ja que si ens quedem a casa l'activitat física disminuirà, cal limitar i fins i tot suprimir dels productes processats de mala qualitat com és la brioixeria. Altres aliments més saciants com fruits secs, confitats o el gra de blat de moro per fer crispetes casolanes, podrien ser bones opcions per emmagatzemar", recorda Cabanyes. Els nutricionistes donen, a més, via lliure als congelats, sempre que no siguin precuinats o rics en sal o greixos de mala qualitat. Peix i carn congelada, verdures congelades o fruita congelada són un bon substitutiu de l'aliment fresc ja que conserva totes les seves propietats nutricionals, però no una pizza o unes varetes de peix.

Pel que fa als lactis "es poden comprar diversos litres en brick si ha tingut processos tèrmics com el UHT, però el problema és l'espai per emmagatzemar-los. El mateix passa amb les begudes vegetals, com les de soja, ametlla o arròs" , apunta Cabanyes. No obstant això, no és convenient fer provisió de grans quantitats de lactis fermentats, com iogurts, ja que requereixen refrigeració. Altres aliments com els ous es poden emmagatzemar diversos dies fora o dintre de la nevera, "però no val treure'ls i posar-los, ja que amb els canvis de temperatura augmenta el risc de salmonel·losi", conclou l'expert.