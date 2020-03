Quatre canals de Youtube per practicar ioga des de casa

Sobreviure a l'estrès que comporta passar els dies tancat a casa no és una tasca fàcil. Deixant de banda el sentiment de claustrofòbia que es genera amb la falta de moviment i de vida social, son molts els qui noten la falta d'exercici físic que des de feia temps havien incorporat a la rutina diària. Per minimitzar aquestes deficiències, existeixen un munt de possibilitats que no requereixen sortir de casa. Tan sols necessitem un ordinador, una tauleta o un mòbil per practicar ioga, una disciplina capaç d'aportar nombrosos beneficis físics, mentals i espirituals.

Per iniciar-se en aquesta pràctica us recomanem una quatre canals que es poden trobar a les xarxes socials, amb exercicis aptes per a principiants que tan sols vulguin relaxar-se per aguantar millor la quarantena decretada per la crisi del coronavirus.

1) Xuan Lan Yoga

Els canals d'aquesta professora francesa d'origen vietnamita, establerta a Barcelona, és un dels més seguits de les xarxes socials, sobretot arran de la seva participació en el programa Operación Triunfo de 2018. Els seus vídeos a Youtube acumulen centenars de milers de visualitzacions. També té contingut disponible a Instagram, on sovint ofereix directes.

2) Malona Elena

La professora russa establerta a Xile també s'ha convertit en un dels grans referents del ioga a Internet. A través el seu canal, Malona Elena proposa tota classe d'exercicis per a tots els nivells i perfils, amb una metodologia fàcil d'entendre per poder seguir cada un dels passos necessaris.

3) Happy Yoga

L'escola de ioga gironina publica aquests dies alguns vídeos orientats a la població confinada, sense oblidar als més petits, qui també pateixen la falta d'activitat. Al seu canal s'hi poden trobar sessions breus aptes per a tots els públics, i també seqüències per reforçar la columna vertebral, seguint diverses variants del ioga.

4) Espai Ioga

L'Espai Ioga, una escola de Granollers, compta en el seu canal de Youtube amb vídeos per a tots els nivells i necessitats, com per exemple, tècniques de ioga per a les embarassades o exercicis de respiració i meditació. Es tracta d'una de les opcions més completes que es poden trobar a la xarxa en català.