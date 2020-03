Podem tenir un bon jardí a casa sense limitar-nos amb l'espai

Arriba la primavera i arriba la gran explosió floral. Tot i que amb el canvi climàtic negat per uns i confirmat per d'altres la floració s'ha alterat i cada vegada arriba més aviat, el cert és que en poques setmanes veurem com els espais enjardinats pateixen una gran trasformació. És el moment de tenir les nostres parcel.les a punt i tenir tot controlat per poder gaudir d'un bon jardí.

No cal tenir una gran extensió de terreny per tenir un bon espai enjardinat. Fins i tot un petit balcó ens ofereix moltes possibilitats. Només cal una mica d'imaginació i tot es pot adaptar. La primavera és sinònim de floració però no totes les plantes estan preparades per aguntar la calor que vindrà en els propers mesos.

Si el que volem és que el nostre jardí llueixi de manera espectacular hem de seguir una sèrie de passos imprescindibles. Cada vegada creix més la moda dels jardins en els balcons. Fins i tot els petits horts urbans que ens permeten gaudir de certs productes a la nostra casa. A qualsevol espai es pot treure un bon partit. No calen grans dimensions però hem de tenir clar que tot ha d'anar en consonància amb els metres que podem disposar i també del clima d'on vivim.

Algunes publicacions especialitzades ens donen algunes pautes que podem seguir si volem tenir un gran jardí ple de color i vida. El color verd és imprescindible i per aquest motiu haurem de plantar espècies que pugin estar a la intempèrie i puguin soportar tota mena de variacions climàtiques. El ficus és una bona opció com també un petit arbre fruiter que ens pugui regalar algun producte sense necessitat de fer un gran mantemiment. És una gran satifacció veure com en poc temps i amb una bona cura un petit arbre fruiter o un petit hort urbà ens pot donar algun producte molt apreciat. I no cal gaire esforç, només tenir present que cal un manteniment molt precís.

Les nostre plantes han de ser igualment força variades i amb molt de color. Per aquest motiu, ens hem de dirigir una floresteria o jardineria de confiança perque ens informin amb més detall de quines possiblitats tenim ara a la primavera. Les hortensies i les azalees roses són una excel.lent opció però un bon professional ens pot donar consells que ens poden anar molt bé. Un assessorament professional ens vindrà molt bé si volem fer un pas endavant.

Si disposem d'un balcó o un entorn urbà també podem fer l'opció de les herbes aromàtiques. Llavors no necessitem una gran infraestructura. Alguns cultius, a banda de fer bona olor o servir com a repelent d'insectes -una bona opció per les nits caluroses d'estiu- els podem aprofitar llavors per a la cuina. Per exemple, si decidim que en el nostre balcó hi cultivem menta o alfàbrega. Totes dues opcions a banda de fer bona olor ens poden servir per elaborar alguns plats.

Hem de tenir també present que els testos si plantem flors hauran d'estar a l'interior del balcó. Hi ha moltes ciutats que tenen normatives especials en la que es prohibeixen, per una qüestió de seguretat, tenir els testos i plantes a l'exterior. Tot ha de penjar cap a dins del nostre balcó. Una altre opció son les jardineres. Es pot optar per una solució que pengin cap a dins i que les plantes es vegin des de fora.

Un petit pany de paret del nostre balcó es pot convertir igualment en una opció per posar-hi plantes ornamentals. En aquesta cas, les opcions que tenim són diverses però hauriem d'optar per les plantes que pengen tipus l'heura. Sempre convé tenir ben fixats els elements com testos per evitar danys i evitar les situacions de perill que es puguin donar. Igualment hem de tenir present que si volem tenir-hi arbustos aquests no poden ser gaire alts i les seves branques tampoc no poden superar els límits del balcó o de l'edifici. Les opcions són diverses i molt variades i hem de tenir present que tenir un espai petit no significa renunciar a tenir un bon jardí.