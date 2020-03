Tenir un hort a casa

Tenir un petit hort urbà al nostre jardí o balcó també és possible i no cal tampoc una gran despesa. Existeixen en el mercat elements que amb poca terra i amb un mínim sistema de reg podem cultivar al balcó uns enciams, escaroles, maduixes o unes tomates. Són uns elements de fusta adaptats als metres i la superficie que tinguem i de facil instal·lació.

Llavors només necessitarem la llavor o el planter escollit amb la varietat de petites dimensions que volguem i ja podem disposar-nos a plantar, regar... i tenir l'hort a casa. Diuen els que ho han provat que no hi ha major satisfacció que veure com en poc temps aquests petits horts comencen a donar els seus fruits. Això sí, cal ser molt acurat amb el seu manteniment i cura i no deixar de prestar les atencions que un hort petit es mereix. És com un de major superficie però a petita escala.

També es aconsellable per a aquelles famílies que tenen nens petits. És una manera molt educativa d'inculcar-los una petita responsabilitat ja que se'ls pot encarregar que siguin ells els que, per exemple, s'encarreguin del reg. Alguns centres escolars ja han posat en pràctica fa temps iniciatives educatives en aquest sentit. Hi ha escoles i fins i tot també instituts que disposen de petits horts urbans on es cultiven tant fruites com hortalises i són els alumnes els que s'encarreguen de tot, de treure les males herbes, cultivar, regar o recollir els productes.

La iniciativa ha tingut una molt bona acollida i la prova és que l'any passat el projecte Aprendre a l'hort de l'escola de la Fundació Drissa va anunciar que s'ampliava a nou escoles de Girona. La Caixa i aquesta entitat sense ànim de lucre dedicada a la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental van formalitzar un conveni de col·laboració amb un ajut de 7.500 euros. El projecte va consistir en la gestió i manteniment d'horts escolars a centres educatius públics de primària. L'activitat estava dirigida per l'escola però van intervenir, a part dels alumnes, les persones amb problemes de salut mental de la fundació formats en horticultura i les persones grans voluntàries de La Caixa.

En un altre nivell hi ha també els horts urbans que cuiden alguns particulars. A les comarques gironines són diversos els ajuntaments que posen espais i terrenys d'horts urbans a disposició dels ciutadans. I són força els usuaris que participen en aquestes iniciatives i s'encarreguen de cultivar i conrear aquestes parcel·les de terreny. Es fa d'una manera molt regulada i els interessats han d'omplir una sol·licitud i presentar-la als seus ajuntaments. I no es tracta en algunes ocasions d'obtenir un benefici privat, sinó que fins i tot té un caracter solidari. És el cas de Palafrugell, on l'any passat els usuaris dels horts urbans van cultivar verdures i les van donar posteriorment al Banc dels Aliments. Es van arribar a repartir quasi un centenar de quilos de productes provinents de dues parcel·les de terreny. Altres ajuntaments van anunciar que seguirien la iniciativa. Són tres fòrmules que possibiliten treure molt rendiment als horts urbans.