La consellera de Presidència va defensar fa uns dies al Parlanent que una de les prioritats de l'actual Ggovern és que «Catalunya sigui un país d'oportunitats independentment del territori on es neixi o es visqui». I en aquesta línia s'enmarca l'Agenda Rural i l'Agenda Urbana per treballar amb total coordinadició «buscant una estratègia compartida per activar tots els territoris en base els seus recursos, capacitats, habilitats i potencialitats», va declarar la consellera del Govern.