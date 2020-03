Coronavirus: la higiene correcta a casa i a la feina

El coronavirus es propaga molt fàcilment a través del contacte amb objectes o persones prèviament infectades. Segons algunes dades i investigacions fetes públiques, el virus pot estar unes hores a l'aire i enganxat en alguns elements com l'alumini, el plàstic o el cartró. Per això, l'empresa I net neteges et dona alguns consells per posar en pràctica a casa i a l'empresa com a mesures de prevenció del coronavirus.



Consells per netejar i desinfectar la casa

En primer lloc, en entrar a casa, evita tocar les superfícies comunes. Evita els poms del portal i altres portes exteriors, l'ascensor, la bústia, tocar les baranes, etc Treu-te les sabates abans d'entrat per evitar portar del carrer qualsevol agent patogen.

Un cop a dins, la higiene de les mans amb agua i sabó és el primer i més important, però també és imprescindible que tinguis una higiene adequada a casa, estiguis o no malalt. Recorda que cal reduir qualsevol possibilitat de contagi, o, si ja tens símptomes, transmetre el virus a aquells que viuen a casa.

1

Cuina: la cuina és indispensable a les nostres llars i per tant hem de tenir també sempre ben nets i desinfectats per exemple els coberts i utensilis de la cuina. Cal rentar-los sempre amb aigua calenta. El rentaplats amb un programa de llarga durada és una bona opció. Si és possible, farem servir tovallons d'un sol ús i paper de cuina per eixugar-nos.

la cuina és indispensable a les nostres llars i per tant hem de tenir també sempre ben nets i desinfectats per exemple els coberts i utensilis de la cuina. Cal rentar-los sempre amb aigua calenta. El rentaplats amb un programa de llarga durada és una bona opció. Si és possible, farem servir tovallons d'un sol ús i paper de cuina per eixugar-nos. Bany: El bany és una altra de les estances que cal netejar a consciència i desinfectar bé. Les tovalloles sempre han d'estar netes i canviar-les molt sovint.

El bany és una altra de les estances que cal netejar a consciència i desinfectar bé. Les tovalloles sempre han d'estar netes i canviar-les molt sovint. Ventilació : La ventilació també és molt important. Cal obrir finestres i deixar córrer l'aire cada dia

: La ventilació també és molt important. Cal obrir finestres i deixar córrer l'aire cada dia Tèxtils: Els tèxtils de la casa també són molt importants, ja que.... tot allò que es pugui rentar a la rentadora, seguint les instruccions de l'etiqueta, i, si és possible, afegir unes gotes de lleixiu a la bugada.

Els tèxtils de la casa també són molt importants, ja que.... tot allò que es pugui rentar a la rentadora, seguint les instruccions de l'etiqueta, i, si és possible, afegir unes gotes de lleixiu a la bugada. Panys i interruptors : un altre gest important és la neteja dels panys de les portes o els interruptors de la llum, elements que normalment passen desapercebuts, però que tothom toca amb les mans.

: un altre gest important és la neteja dels panys de les portes o els interruptors de la llum, elements que normalment passen desapercebuts, però que tothom toca amb les mans. Dispositius: i, per descomptat, ordinadors, mòbils i altres dispositius que utilitzem habitualment també s'han de desinfectar.

A l'hora de fer la neteja de la llar ens recomanen igualment fer servir un drap nou o d'un sol ús. Si volem fer una neteja amb profunditat, es pot fer servir lleixiu -per netejar es pot fer servir un raig lleixiu per cada litre d'aigua- o amoníac però sempre prenent les màximes precaucions per a la pell, mans i ulls.



Mesures en cas de conviure amb persones infectades

En el cas que aquests dies haguem de conviure a casa amb alguna persona infectada pel coronavirus, llavors la neteja ha de ser més intensiva. En aquest sentit, els experts recomanen que el malalt estigui aïllat en una habitació, utilitzar paper, guants, i draps d'un sol ús, per exemple posar un cubell d'escombraries a l'habitació del malalt amb una tapa automàtica per no utilitzar la mà sinó el peu i que llavors es pugui tancar de manera hermètica. I pel que fa a la roba del pacient, cal rentar-la a part de la de la resta de la família i a una temperatura entre 60 i 90 graus.

En aquest cas, s'haurà de desinfectar amb més atenció tot el que toqui el malalt.



La neteja a les empreses

Pel que fa a les empreses o locals comercials, cal utilitzar sempre aquests dies guants i solucions desinfectants estèrils. Un element químic és indispensable per poder eliminar els virus.

Es recomana l'ús d'hipoclorit de sodi a 0,1% (1:50 si s'utilitza llegiu domèstic), per això és important mantenir la instal·lació ventilada. Cal tenir precaució en aquelles superfícies que es poden danyar amb aquestes solucions, en aquest cas netejar amb etanol. La neteja s'ha de fer amb equip de protecció personal.

Segons els consells de l'empresa I net neteges, és imprescindible l'esterilització de determinats elements que puguin estar en contacte amb les persones. La fricció de la superfície és important utilitzant sistemes de desinfecció. Banys, mobiliari, vestuaris, sales, estris, etc.