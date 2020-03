Recepta: Fideus a la cassola

Aquests dies, amb les famílies confinades pel coronavirus, es cuina més que mai a casa. És una activitat que es pot fer en família i que, com que no anem a comprar tan sovint com abans, ha d'adaptar-se al que trobem a la nevera.

Abraham Simon, activista de la cuina tradicional i autor de 'Cassoles de Girona. Receptes tradicionals a foc lent', ha començat a publicar vídeos de diferents receptes amb la premisa que siguin a l'abast de totes les butxaques.

Avui us presentem una recepta de fideus a la cassola que té un cost inferior a un euro per persona perquè usa una peça de carn que es pot trobar per un preu molt baix.