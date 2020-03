Vídeo | Les receptes de Ferran Adrià per menys de quatre euros

El cuiner Ferran Adrià s'ha sumat a les iniciatives d'oferir activitats per fer des de casa durant el confinament. Sota el lema #ComerBienAlimentaElAlma ofereix des de les xarxes menús diaris i com organitzar-se.





Es tracta dels menús de plats que menjaven l'equip del Bulli recollides en el llibre "El menjar de la familia". Havien de ser molt ecònomics, d'un cost d'entre 2,5 i 3,5 euros, ràpids i amb ingredients fàcils de trobar al supermercat.



Les receptes estan adreçades a les persones no professionals que estan a casa confinades.



El cuiner ofereix les sessions a través de vídeos, un per a cada recepta i ofereix també l'enllaç des d'on descarregar el document amb tot el referent al plat detallat. Per al primer dia: Vichyssoise, xai a la mostassa i menta, i trufes de xocolata.





VICHYSSOISE



XAI A LA MOSTASSA I MENTATRUFES DE XOCOLATAPrèviament i el que considera més important, és aprendre a organtizar-se. Per això el document conté, entre altres coses, la llista d'ingredients separant, els que podem tenir al rebost, dels productes frescos que s' han d'adquirir periòdicament.Recomana fins I tot els dies de la compra: el dimarts i el dissabte.Entre altres recomanacions per a l'organtizació explica en un dels primers vídeos l'avantatge de tenir a casa preparats com un sofregit o un romesco que posteriorment ajudaran a l'hora de cuinar.I una vegada organitzats es pot continuar aprenent d'un dels genis de la cuina amb menús com el d'albergínies rostides amb vinagreta, salsitxes amb salsa de tomata i crema catalana.ALBERGÍNIES ROSTIDES AMB VINAGRETASALSITXES AMB SALSA DE TOMATACREMA CATALANA