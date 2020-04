Aquest és l'esmorzar perfecte i saludable per aprimar-te durant el confinament

Hi ha una màxima irrefutable: l'esmorzar és el menjar més important del dia. Començar el dia després d'haver ingerit un bon esmorzar ens dona la vitalitat necessària per a afrontar la resta de la jornada. L'aportació energètica és clau per rendir d'una forma efectiva. A més, amb l'estómac ple s'evita caure en la temptació del "picar entre hores" i consumir aquells productes industrials que no beneficien ni la nostra forma física ni la nostra salut.

Però alerta, no qualsevol esmorzar val. Hi ha un únic aliment que has d'apartar de la teva dieta: el sucre. La brioixeria industrial i molts altres productes que en el supermercat estan col·locats com a aliments per a esmorzar contenen grans quantitats de sucre i greixos que suposen un problema per a la salut i faciliten que guanyem quilos de més.

Com explica Proviotico, es pot tenir un esmorzar saludable i que a més sigui beneficiós per a la nostra salut i ens ajudi a perdre pes. Pots omplir-te perfectament amb el primer menjar del dia incloent diverses fruites amb poques calories, que no sols et saciaran, sinó que a més seran bones per al teu organisme. Per això, et donem tots els detalls de vuit fruites per a afegir al teu esmorzar.

Plàtan

Probablement es tracta de la fruita que agrada tant als amants d'aquest aliment com als que no es neguen a prendre-la. Compta amb 90 calories. La seva ingesta et proporcionarà un bon esmorzar i és un bon "snack" entre hores.

Maduixes

Amb 33 calories, les maduixes suposen un deliciós i sa afegit a l'esmorzar. Pren-les soles i evita tirar-hi sucre.

Poma

La poma té 52 calories. A més de ser un aliment amb el qual et pots saciar sense problema, aquesta fruita conté una fibra denominada pectina, que ajuda a reduir el colesterol a la sang. També contenen potassi, un mineral essencial per a controlar la pressió arterial.

Nabius

Els nabius contenen 46 calories i són un aliment que et pot ajudar a aprimar-te. Aquests fruits ajuden a reduir el colesterol i milloren la digestió. Una bona manera de prendre'ls és afegint-los a un iogurt natural.

Papaia

Amb les seves 43 calories, la papaia és una fruita que s'ha d'incloure en la dieta diària, per ser rica en antioxidants, vimamina A, B i C i minerals com calci, potassi i ferro.

Kiwi

El Kiwi té 61 calories i és una fruita deliciosa per a iniciar el dia. És una de les fruites més saludables que es poden trobar en ser rica en oxidants i vitamina C. El seu alt percentatge en aigua i el seu nivell calòric ajuda a baixar pes i a eliminar la retenció de líquids.

Raïm

Amb 67 calories, el raïm és una fruita fonamental per a l'esmorzar i també per a poder menjar-lo entre hores. Són rics en minerals com el ferro i potassi i perfectes per al bon funcionament dels ronyons, el fetge o els intestins.

Taronja

Una de les fruites clàssiques de l'esmorzar. Amb 47 calories pots gaudir-ne en un deliciós suc o, millor encara, ingerint-la directament.

Fer un bon esmorzar és fonamental per al nostre dia a dia i per a perdre pes. Però recorda que el millor és començar el dia després d'haver descansat bé a la nit. Els experts recomanen dormir una mitjana entre 7 i 8 hores. L'exercici físic ajuda al fet que arribem al llit cansats i així poder dormiu millor.