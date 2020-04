Com fer un flam d'ou

Com fer un flam d'ou

Ingredients:

4 ous, 4 cullerades de sucre, 1/2 litre de llet, 3 cullerades de sucre per caramelitzar el motlle.

Elaboració:

Amb les tres cullerades de sucre i una mica d'aigua es prepara un caramel i es carameliza molt bé un motlle per a flam. La llet es barreja amb els ous i el sucre. Es bat tot amb ajuda de la batedora i es passa per un colador perquè no quedi cap grumoll.

Un cop ben barrejat, s'aboca en el motlle. Es posa una mica d'aigua a l'olla a pressió, es col·loca la flamera i es tapa. Es posa l'olla al foc a el màxim i quan pugi la primera vàlvula es baixa el foc a la meitat. Quan pugi la segona anella es deixa coure durant quatre minuts.

Passat el temps, es retira de el foc i es deixa refredar. Després, es treu el flam i es desemmotlla.