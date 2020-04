Com fer un pastís de poma

El pastís de poma és una de les postres més deliciosos que existeixen. Perfecte per assaborir com a colofó ??de qualsevol menjar o per gaudir a manera de berenar, aquest tradicional postres és més senzill de preparar del que molts pensen. De fet, el pastís de poma és una d'aquelles receptes que passa de generació en generació en moltes famílies.

A continuació t'ensenyem com preparar-la de manera ràpida i senzilla utilitzant el microones.

Ingredients:

4 pomes, 4 ous, 50 grams de mantega, 300 ml de llet, 150 gr de sucre, 150 gr de farina, un sobre de llevat.

Elaboració:

El primer pas per començar a preparar el pastís de poma és pelar i tallar en làmines les pomes.

Posteriorment, fondrem la mantega per afegir-les en un bol amb els ous, el sucre, la farina, la llet i el llevat. El batrem tot fins que quedi sense grumolls.

Quan tinguem la barreja a punt la abocarem sobre un motlle i li col·locarem amb cura les pomes per sobre.

Finalment, l'introduirem al microones a potència mitjana no més de 5 minuts. El resultat serà espectacular.