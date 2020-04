Com fer massa de pizza

Si ets amant de les pizzes i t'agrada cuinar tot el que menges, et donem uns trucs perquè aconsegueixis una massa de pizza deliciosa i cruixent, amb aquesta senzilla recepta. En primer lloc, cal tenir en compte que per elaborar massa de pizza és recomanable utilitzar una farina especial que pots trobar a la fleca i es diu 'farina de força'. Gràcies a la seva composició s'aconsegueix una massa més esponjosa. Òbviament, la massa també pot realitzar-se amb farina normal; els resultats són fantàstics sobretot si substitueixes part de la farina per 20 g de semolina, ja que el teu massa quedarà més cruixent.

Per preparar aquesta senzilla recepta només et caldrà una tassa i un microones. Amb aquests elements, es podrà preparar una pizza en una tassa. Si vols receptes fàcils recorda que sempre pots consultar la nostra secció de gastronomia.

Ingredients:

Llevat en pols, farina, llet, salsa de tomàquet, bicarbonat, oli d'oliva, sal, mozzarella i orenga.

Elaboració:

El primer que has de fer és fer quatre cullerades grans de farina a la tassa, afegir una culleradeta de llevat, una mica de bicarbonat i una mica de sal. Un cop introduïts aquests ingredients, afegirem tres cullerades de llet i una bona cullerada d'oli d'oliva. Remenarem bé tota la barreja resultant, per després incorporar la salsa de tomàquet i la mozzarella.

L'últim pas serà triar els ingredients amb els que vulguis completar la teva pizza. Aquests poden ser des xampinyons, pernil, pepperoni o verdures.

Tot això hauràs ficar-lo al microones no més de 2 minuts i ja tindràs llista la teva pizza en una tassa.

El resultat serà impressionant.