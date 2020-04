Com fer galetes casolanes

Com fer galetes casolanes

Per als amants de les galetes presentarem una selecció de receptes casolanes que faran les delícies dels paladars més exquisits. Des de les conegudes 'cookies' fins galetes de cervesa ... aprèn com preparar-les en senzills passos. Si es vol una escorça més gruixuda llavors utilitzar dues tasses de farina (per la mateixa mida de 40 cm.). Si vols receptes fàcils recorda que sempre pots consultar la nostra secció de gastronomia.

GALETES DE XOCOLATA

Ingredients: 250 g de mantega, 120 g de sucre, 40 g de rovells d'ou, 250 g de farina, 12 g de llevat en pols, 200 g de xocolata negra picat, 100 g d'avellana torrada picada.

Elaboració: En un bol ajuntar la farina tamisada amb el llevat i els barregem bé. Després agafem la mantega, després d'haver deixat diverses hores a temperatura ambient, la tallem a daus i li afegim el sucre. Ho barregem bé amb les mans. Li afegim els dos rovells d'ou i ho barregem bé.

A aquesta barreja li afegim poc a poc la farina barrejada amb llevat que hem preparat a el principi.

Quan la barreja aquest uniforme li afegim les llavors de xocolata. Perquè les galetes no quedin massa dolços s'ha de reduir la proporció de sucre depenent de la quantitat de xocolata que afegim. Després fem el mateix amb els trossets d'avellana torrada.

Després agafem la massa i la posem sobre paper-film transparent i ho enrotllem com si fos un xurro. Ho deixem reposar durant dues hores a la nevera. Després tallem la massa en cercles no gaire amples fent petites galetes, les col·loquem sobre una safata de forn coberta de paper sulfuritzat i les posem al forn a 180 graus durant 15 minuts.

GALETES DE XOCOLATA FARCIDES DE MENTA

Ingredients:

Galetes maria, fulles de menta i unces de xocolata (tantes com galetes es vulguin elaborar).

Elaboració:

Posem sobre de cada galeta una fulla de menta i dues unces de xocolata. Les introcucimos 2-3 minuts al microones a temperatura suau perquè es fongui la xocolata i no es cremi la galeta.

Un cop fos la xocolata, vam treure les galetes i ho estenem bé per les mateixes. Les introduïm a la nevera perquè la xocolata s'endureixi.

GALETES DE CERVESA

Ingredients:

400 g de farina, 1 rovell d'ou, 8 cullerades de cervesa, 100 g de sucre, mantega, sal.

Elaboració:

En un recipient es baten 200 grams de mantega i el rovell d'ou fins que s'estovi; després s'agrega un pessic de sal i la cervesa, i es barreja bé. Sense deixar de remenar, s'afegeix el sucre i, quan el preparat estigui uniforme, s'incorpora la farina.

Aquesta barreja es treballa només el just fins a aconseguir una massa tova, que es col·loca a la màniga pastissera amb filtre arrissat. Llavors, sobre la safata de forn "greixada amb una mica de mantega" es posen tires de pasta d'uns sis centímetres de llarg, s'espolvorean amb sucre i es couen al forn a temperatura forta. També poden fer-se de formes variades mitjançant motlles especials.

Quan estiguin daurades, es treuen de l'forn i es passen a una font. Es serveixen fredes.