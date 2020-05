Dia de la Mare: 30 frases i imatges per desitjar feliç dia a la mare

En temps de confinament, arriba el Dia de la Mare, una data per no oblidar que ret homenatge a una figura única en el si de qualsevol família. Per agrair-li tot el que ha fet hem preparat aquesta llista de frases i imatges per ajudar-te a celebrar el Dia de la Mare d'una manera divertida i creativa:

Frases cèlebres



«Tot el que soc i espero ser, ho dec a l'angelical sol·licitud de la meva mare». Abraham Lincoln

«Una mare perdona sempre; ha vingut al món per a això». Alexandre Dumas

«Mares, a les vostres mans teniu la salvació del món». Lev Tolstoi

«Una mare és algú a qui demanes ajuda quan et fiques en problemes». Emily Dickinson

«La meva mare adorava els nens. Hauria donat qualsevol cosa perquè jo ho fos». Groucho Marx

«Els braços d'una mare estan fets de tendresa i els nens hi dormen profundament». Victor Hugo

«L'únic amor que realment crec és en l'amor d'una mare pels seus fills». Karl Lagerfeld

«Mai a la vida trobareu tendresa millor, més profunda, més desinteressada ni veritable que la de la vostra mare». Honoré de Balzac

«La meva mare tenia una gran quantitat de problemes amb mi, però crec que ho va disfrutar». Mark Twain

«La meva mare era la dona més bonica que mai hagi vist. Tot ho dec a la meva mare. Atribueixo tot el meu èxit en la vida a l'educació moral, intel·lectual i física que vaig rebre d'ella». George Washington

«L'amor d'una mare pel seu fill és com cap altra cosa al món. No coneix la llei, no té llàstima, desafia totes les coses i aixafa sense pietat tot el que s'interposa en el seu camí». Agatha Christie

«L'amor de la mare és pau. No necessita ser adquirit, no necessita ser merescut». Erich Fromm

Frases anònimes per celebrar la mare



«De tots els regals que la vida ha de donar, una bona mare és el més gran de tots».

«Qui necessita un superheroi quan té una supermama»

«L'amor incondicional no és un mite: el pots observar cada dia en les mares».

«Per molta força física que tingui un home, una mare sempre serà més forta de cor».

«Només hi ha un nen bonic al món, tota mare ho sap».

«Mama s'escriu amb 'M' de dona meravella»

«Déu no podia estar a tot arreu alhora, i per això va crear les mares».

«Amor de mare, ni la neu el fa refredar».

«Res demanes, tot ho dones, gràcies per ser com ets, gràcies per ser una gran mare. ¡Feliç dia de la mare!»

«Les mares valoren la nostra existència més que els nostres èxits».

«Mama, amb tu cada dia és únic»

Imatges per celebrar la mare

Història del Dia de la Mare



Aquesta celebració té una història molt particular i es remunta a temps molt antics, ja que es té evidència que les primeres festes dedicades a les mares es remunten a l'antiga Grècia, on es retien honors a Rea, la mare dels déus Zeus, Posidó i Hades.

Posteriorment a Anglaterra cap al segle XVII tenia lloc un esdeveniment similar, també relacionat amb la Verge, que es denominava Diumenge de les Mares, on els nens es presentaven a missa i tornaven a les seves llars amb regals per a les seves progenitores. A més, com que moltes persones treballaven per a gent acabalada i no tenien l'oportunitat d'estar a les seves llars, aquest Diumenge se li donava el dia lliure per visitar les seves famílies.

El seu origen contemporani es remetria al Dia de l'Amistat de la Mare i les reunions del Dia de la Mare organitzades el 1865 o 1868 per Ann María Reeves Jarvis, en el qual les mares es reunien per intercanviar opinions sobre diferents temes d'actualitat.

Però el Dia de les Mares com a tal va ser creat per Julia Ward Howe, el 1870, originalment com un dia de mares per la pau, que després es va convertir en un dia perquè cada família honrés la seva mare. Actualment ha sigut acceptada aquesta celebració en molts llocs del món i és una de les més representatives de l'afecte i l'amor que engendra la figura materna a tots els racons del planeta.