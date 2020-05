Tres trucs per evitar que les mascaretes ens entelin les ulleres

L'ús generalitzat de mascaretes ha portat problemes a tots aquells que porten ulleres, ja sigui a la feina, a casa o al carrer. I és que l'ús d'aquest element de protecció, molt sovint, acaba per entelar les lents de les ulleres. I no oblidem, que més del 80% dels majors de 45 anys utilitza ulleres o lents de contacte. Si no ets d'aquests últims, t'expliquem tres trucs (alguns de la mà de professionals sanitaris) per evitar aquest problema.



El primer ens l'explica Aitor, un pediatre, que recomana que les ulleres quedin per sobre de la mascareta.







S'us entelen les ulleres?

El segon truc és aplicar sabó sec pels dos costats de la lent i netejar-la amb el drap de microfibra que les òptiques solen lliurar amb els estoigs on es guarden les ulleres.Finalment, el darrer consell requereix fer uns plecs a la mascareta quirúrgica o higiènica, de manera que queda posada d'una forma que impedeix que s'entelin les ulleres.