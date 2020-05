La (imprescindible) recepta de calamars a la romana de Montserrat Fontané, la mare dels germans Roca

La tercera temporada de la web sèrie 'Cata mayor', que patrocina Aigua de Vilajuïga i presenta el periodista d'El Periódico Pau Arenós, comença amb una cuinera excepcional: Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, que dona a conèixer una de les seves receptes més emblemàtiques i sol·licitades, els calamars a la romana.

Quan Arenós va plantejar el capítol, Montserrat i Joan Roca haurien d'haver compartit l'elaboració de la recepta, però durant la gravació la cuinera va agafar embranzida i va prescindir de l'ajudant.

Els calamars a la romana són un dels plats estrella de Can Roca, a Girona, el bar i restaurant familiar, on la Montserrat cuina des de 1967. Més de mig segle alimentant el barri amb els canelons, les croquetes, l'arròs a la cassola, el rap a la marinera i aquests calamars excepcionals. Acabats de fer són una menja insuperable, amb la cobertura crepitant i l'interior tendre. Bufar els dits i les anelles i menjar: una meravella. Els calamars a la romana (que no es mengen a Roma) com a emblema de la cuina popular.

Durant el capítol de 'Cata mayor', realitzat per l'equip de Zeta Media Lab, Joan es queda en segon pla, rialler, i la que brilla, com ha de ser, és la mare. Amb magisteri i a la velocitat del llamp, explica, cobreix i fregeix. En acabar, Joan s'apunta a la degustació i confessa que furta els calamars a la cuina de Can Roca.

'Cata mayor', que es pot seguir a la web d'EL PERIÓDICO, es compon de 20 capítols (que compten, entre d'altres plats, els canelons de Carme Ruscalleda, els macarrons de Carles Gaig, l'ensaladilla russa de Carles Abellan, el pintxo de pollastre d'Albert Adrià, el pastís de formatge de Oriol Balaguer, el gaspatxo d'Oriol Castro, Mateu Casañas i Eduard Xatruch i l'arròs de Nandu Jubany) i estrenarà deu més en la tercera temporada.

L'objectiu? Que grans xefs i especialistes gastronòmics mostrin plats d'arrel popular i tots els recursos per a la perfecta resolució de les receptes.