Com preparar unes delicioses coquetes de civada

La civada, que s'usava antigament per alimentar animals, és ara un dels més consumits a tot el món a causa del seu alt contingut nutricional i al seu baix cost.

És un aliment excel·lent per a tot tipus de persones, especialment per a nens i persones que practiquen esport diàriament, per la seva aportació energètica. També és apta per a celíacs ja que la seva composició no conté gluten. Això no obstant, per la manera en què es conrea, normalment al costat de camps de blat, acaba per contaminar-se. Això no vol dir que els celíacs no puguin prendre aquest tipus de cereal. Hi ha empreses i marques que cultiven i comercialitzen civada totalment lliure de gluten.

Conté més proteïnes que altres cereals, però aquestes són deficitàries en dos aminoàcids essencials, lisina i metionina. Per això, és recomanable combinar-la amb llegums per obtenir proteïnes de bona qualitat o prendre cereals de civada amb llet.

La civada és rica en les vitamines de l'complex B que ajuden a desenvolupar, mantenir i equilibrar el funcionament de el sistema nerviós. També conté minerals (magnesi, zinc i calci) que intervenen en el creixement, en la cicatrització de ferides i en el metabolisme de les proteïnes.

COQUETES DE CIVADA

Ingredients:

-Farina de civada

-6 ous

-Canela

-Edulcorante

Així es prepararan les tortitas de civada, pas a pas:

En un bol barreja 50 grams de farina de civada, amb les sis clares d'ou, l'edulcorant i una cullerada de canyella.

Posa una paella a foc mitjà amb unes gotes d'oli. Quan la paella estigui calenta aboca la barreja per formar la coqueta i dóna-li la volta amb ajuda d'una espàtula. Quan hagis format totes les coquetes afegeix-una mica de fruita i melmelada light o xarop d'atzavara per obtenir un esmorzar d'allò més complet i sa.