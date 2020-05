Com fer un pa de pessic de pastanaga al microones

Si t'agrada cuinar i a més, dolç, aquí us mostrem una deliciosa recepta amb pastanaga per prendre durant l'esmorzar, per postres o amb el cafè per berenar. Es tracta del pa de pessic de pastanaga, un pastís increïblement sucós, esponjós i amb una olor que enamora a qualsevol comensal.

A més, si et falta temps, hi ha una solució per satisfer el teu paladar i lluitar contra el rellotge: el microones. Moltes persones creuen que el microones no passa de ser una mera eina per escalfar menjar ja cuinat, però res més lluny de la realitat. Ben utilitzat, un microones pot realitzar multitud de receptes en un temps molt breu, el que el converteix en gran aliat a l'hora de cuinar. Aquí us deixem una deliciosa recepta per preparar un de pessic de pastanaga.



Ingredients:

175 grams de pastanaga

2 ous

90 grams de farina

150 grams de sucre

50 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra

10 grams de llevat químic

sucre glass

40 grams de nous pelades

Preparació el pa de pessic de pastanagues a microones:

Introduïm a la picadora les pastanagues pelades i el sucre, i ho piquem tot. A continuació, afegim els dos ous i l'oli d'oliva, i ho barregem bé.

Ara, incorporem a la barreja la farina i el llevat i tornem a barrejar-ho tot, fins que queda una barreja amb consistència líquida, que haurem de abocar en un motlle untat amb mantega.

Tapem el motlle i posem al microones a màxima potència uns set minuts. A continuació, el traiem, el destapem i deixem reposar el pa de pessic uns cinc minuts, abans de desemmotllar-lo.

Per acabar, un cop fred hi afegim el sucre glass empolvorat i les nous, que són un element opcional, i ja tenim el nostre pa de pessic, que estarà suau i esponjós.