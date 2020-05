Un bon moment per cuidar les teves plantes i jardí

Tenir cura del jardí o de flors i plantes ja sigui a l'interior de les nostres llars o en algun espai exterior és sens dubte, a banda d'un entreteniment durant el confinament, una bona mesura per gaudir dels beneficis d'estar en contacte amb la natura en aquest temps de la pandèmia del covid-19.

La jardineria dins de les llars, als balcons i als jardins s'ha convertit durant la situació que estem vivint en una agradable activitat individual o per compartir entre petits i grans. Les plantes donen vida i color als espais, perfumen i poden purificar l'ambient i l'aire que respirem.

A continuació proposem alguns consells i propostes per seguir gaudint dels avantatges d'estar en contacte amb flors, plantes i espais verds:



El jardí de casa a punt per a la primavera

Consells per cuidar el jardí i les plantes

Si tens jardí a casa, aquest pot ser un bon moment per dedicar-li temps i posar en marxa projectes que tenies en ment. Al web de Tirogaverd trobaràs informació i consells per tenir cura del teu jardí i tenir-lo en excel·lents condicions. Al maig podem encara plantar algunes flors, fer prevenció de plagues o comprovar els sistemes de reg.

A més, Tirogaverd et recomana fer una aposta pels productes de jardí biològics. Gràcies al seu extens catàleg, podràs fer el manteniment del jardí –fertilitzar o mantenir insectes a ratlla, per exemple– de forma totalment respectuosa amb el planeta i sense riscos per a la teva salut o la de les teves mascotes.



Parets vegetals: jardins que s'adapten a qualsevol espai

Parets vegetals, els beneficis de plantes i jardins a dins de l'empresa

Les parets vegetals, a banda de ser un element ornamental, ajuden a oxigenar l'ambient i la seva presència aporta un gran benestar. Són ideals per a comerç, restaurants o empreses, entre d'altres. Segons diversos estudis, la presència de plantes i zones verdes als llocs de treball pot fer disminuir l'estrès, l'ansietat i la fatiga dels treballadors, entre altres factors negatius.

La paret vegetal contribueix de manera notable a millorar la qualitat de l'aire ja que les plantes són embornals de carboni, és a dir, durant la fotosíntesi capten carboni per obtenir energia i alliberen oxigen. I ara que ve la calor de l'estiu, aquest element ens servirà fins i tot per reduir la temperatura ja que les plantes actuen com a refrigerants i poden aconseguir reduir la temperatura fins a cinc graus. A més, poden contribuir a la purificació de l'ambient i reduir i minimitzar els efectes de l'electricitat estàtica.

Jardineria Serradell és una empresa especialitzada en el disseny, muntatge i instal·lació de jardins verticals per particulars i empreses.



Accions solidàries: camps de gespa oberts per a nens i nenes

Accions solidàries per gaudir de la gespa més fresca de l'Empordà

L'empresa de Corçà Tirogaverd ofereix la possibilitat a tots els nens i nenes de córrer i jugar per camps de gespa naturals, una experiència única i que aporta grans beneficis per a la salut en tots els sentits. Si no tens gespa a casa, això ja no és un inconvenient per poder gaudir d'aquesta experiència. Després de setmanes de confinament arriba el moment d'anar recuperant una certa normalitat; això sí, amb absoluta i total seguretat i garanties per a totes les persones. El contacte amb la natura pot ser fonamental en aquest temps i per aquest motiu sempre que es pugui cal sortir a l'exterior.

Si vols experimentar el plaer que representa córrer, jugar i saltar de forma totalment gratuïta per camps de gespa infinits a peu del Montgrí contacta amb aquesta empresa que s'encarrega d'organitzar la sortida perquè hi pugui participar tota la família. Està comprovat que trepitjar la gespa contraresta l'efecte de la contaminació, regula l'activitat bacteriana de l'entorn, proporciona confort i sensació de benestar gràcies a la seva textura i ajuda a regular la temperatura ambient a l'exterior.