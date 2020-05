Els germans Torres homenatgen el seu pare amb una paella (i alguns trucs)

Els germans Torres, Sergio i Javier, han volgut formar part dels nous capítols de 'Cata Mayor', que patrocina aigua Vilajuïga, on brillen amb una paella en homenatge al seu pare, José Torres. ¡No hi ha temporada de 'Cata Mayor' sense un gran arròs!

Aquest capítol, a més, té la particularitat que no ha sigut gravat al seu espectacular restaurant, Cocina Hermanos Torres. Per fer-ho més familiar, els bessons van preferir convidar el periodista i escriptor Pau Arenós a casa d'un d'ells.

La recepta, gravada i muntada pas a pas per Zeta Media Lab, comença encenent el foc de llenya. Aquí no hi ha truc sinó traça: una paella condimentada amb l'apreciada aroma de fum. En l'acció, els germans rivalitzen d'una manera natural i simpàtica, un contagiós i lúdic antagonisme que s'ha convertit en marca personal. Es discuteix sobre la llenya, l'equilibri de l'instrument sobre el foc, la ceba (¿sí o no?) o el nacrat de l'arròs. El pare els va ensenyar a utilitzar... ¿quin ingredient? S'ha de mirar l'episodi per saber-ho.

La competició entre els bessons segueix fins al final: El Sergio proposa acabar-lo amb dos tocs, aquests ja famosos «tocs Torres». Convencerà el Javier i Pau Arenós?

'Cata Mayor' reuneix alguns dels millors cuiners i cuineres, que s'enfronten a plats populars amb gràcia i alegria i bons consells. Han sigut emesos 24 vídeos. En la tercera temporada, els calamars a la romana de Montserrat Fontané, la mare dels germans Roca; el suquet de Ferran Adrià, el bacallà i les 'kokotxas' al pilpil de Martín Berasategui.