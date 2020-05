Inés Arrimadas dóna a llum el seu primer fill, Álex

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha donat a llum el seu primer fill, Álex, han anunciat aquest dijous tant la diputada del Congrés com el seu marit, Xavier Cima, en sengles publicacions en els seus comptes d'Instagram.



"Avui ha arribat al món el petit Álex. Quines ganes teníem de veure-li la careta! Estem immensament feliços i molt emocionats per aquest gran regal que ens ha donat la vida", ha escrit Arrimadas.



A continuació, ha donat les gràcies a tothom que els han enviat els seus millors desitjos i ha dit "ha anat tot molt bé" i que tant ella com el nadó es troben "en perfecte estat".





La líder de Cs ha acompanyat el seu missatge d'una fotografia en blanc i negre de la seva mà entrellaçada amb la del seu marit i el fill de tots dos.Com ja havia avançat, Arrimadas ha confirmat que gaudirà d'unes setmanes de permís de maternitat "per poder dedicar tota l'atenció" aL'última vegada que va participar en un acte públic va ser el cap de setmana passat, i dilluns ja va ser el portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal, qui va comparèixer en roda de després de la reunió de l'Executiva Permanent de Cs.Des que va esclatar la crisi del coronavirus, Arrimadas només ha sortit de casa per anar a cites mèdiques, segons ha dit ella mateixa. Les rodes de premsa i entrevistes les ha fetes a través de videoconferència.L'única excepció la va fer a principis de maig per assistir al ple del Congrés en què Cs va recolzar la quarta pròrroga de l'estat d'alarma després d'aconseguir un acord amb el Govern de Pedro Sánchez.