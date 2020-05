La recepta de les patates braves de Marc Gascons

En la segona temporada de la web sèrie 'Cata mayor', que presenta el periodista d'El Periódico Pau Arenós, es van desafiar grans cuiners i cuineres amb estrella a atrevir-se amb plats populars. Avui recuperem la recepta d'una de les tapes més demandades als bars, i també de les més desil·lusionants: les braves

I per què frustren? Perquè aquestes patates amb salsa, i tal com indica el seu nom, han de picar. Hi ha 'catedràtics' embravits que dirimeixen sobre quin és el millor estil per fer unes braves, però en el que tothom està d'acord és que per apagar el foc el millor és una canya ben freda.

A la recerca d'una brava perfecte, Arenós busca el coneixement del xef Marc Gascons, que té una estrella al restaurant Els Tinars (a Llagostera), i també compta amb la masia Bell-Lloc (a Santa Cristina d'Aro) i dirigeix les cuines de l'Informal, a l'Hotel The Serras (Barcelona).

A l'estil barceloní –amb dues salses, a diferència del madrileny, que és amb una–, Marc en proposa unes braves singularíssimes, que ell mateix va inventar i que li han copiat en molts llocs sense respecte ni cita: es tracta d'un lingot de patata fullada. Difícil? Se li ha de dedicar temps, seguir atentament les instruccions del vídeo de 'Cata Mayor' i sortir victoriós amb una de les braves més originals de tots els temps. Encara és possible innovar en un territori tan trepitjat.

Per 'Cata Mayor' hi passen xefs excepcionals, així com plats de la memòria que deixen empremta, com Montsarrat Fontané i el seu fill Joan Roca, que ens van explicar els secrets dels calamars a la romana, o Ferran Adrià, que va elaborar el suquet de peix que va aprendre a fer quan començava a cuinar.