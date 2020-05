Cinc superaliments de moda que t'ajudaran a aprimar-te

Hi ha aliments que es posen de moda i s'esgoten als supermercats. En plena pandèmia va passar amb la farina per fer pans i bescuits. També va passar el mateix amb els edamames arran de recomanar-los nutricionista Carles Rius. Aquí t'oferim una llista amb cinc aliments que estan de moda i que tenen propietats molt beneficioses per a la salut i ajuden a perdre pes.

Quefir

El quefir és el rei dels probiòtics per la qual cosa ajuda a millorar la salut intestinal. És més digestiu que els lactis i ajuda a sentir-se menys inflat. Substituir el iogurt pel quefir és una de les recomanacions si estàs a dieta.

Alvocat

Si hi ha un aliment "cool" aquest és l'alvocat. Apareix estampat en samarretes i mitjons, hi ha infinitat de fotos en xarxes socials d'aquesta fruita i cada vegada s'usa en més receptes. L'alvocat és un aliment que conté greixos bons i resulta molt saciant, cosa molt convenient en dietes d'aprimament.

Kale o col arrissada

El kale o col arrissada és un d'aquests superaliments recomanables en tota dieta perquè té molt poques calories i moltes propietats. Té una gran quantitat d'aigua, magnesi, potassi, calci, ferro i zinc. Se sol cuinar al forn amb espècies i queda torrat de manera que moltes persones el consideren un bon substitut a les patates fregides com snack.

Civada

La civada és una de les alternatives als cereals més utilitzades en esmorzars. És un aliment que senta molt bé al sistema digestiu. A més, compta amb beta-glucans, una mena de fibra relacionada amb la prevenció de malalties metabòliques. També proporciona fibra i proteïnes pel que resulta molt saciant.

Cacau pur

El cacau és un aliment molt energètic que no ha de relacionar-se amb una major ingesta de greixos o sucres. Si parlem de pastilles o barretes de xocolata, és recomanable prendre'l amb una concentració de cacau superior al 80%. Si es tracta de cacau soluble ha de ser pur i no contenir sucres afegits. Diverses marques comercialitzen cacau en pols pur, però has de saber que el seu sabor és molt intens i amb una petita cullerada és suficient.