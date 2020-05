Una piscina inflable al terrat o al balcó? Por ser una molt mala idea

La pandèmia de coronavirus ha provocat un "boom" en la venda de piscines inflables i portàtils però, si està pensant a col·locar-ne una a la seua terrassa o terrat, els especialistes adverteixen: "Ni se li acudeixi". Només 20 centímetres d'aigua suposaran una sobrecàrrega de 200 quilos per metre quadrat. Tanmateix les dades són inqüestionables: les piscines tubulars, les grans, són les que més es venen, afirma en declaracions a l'agència EFE Eva Ramos, directora de Màrqueting de la cooperativa de ferreteries Coarc, amb més de 250 establiments associats a tot l'arxipèlag i que han vist créixer "exponencialment" les vendes.

De fet, Coarc ha incrementat la facturació per vendes de piscines portàtils en un 195 per cent i espera rebre nou subministrament després d'esgotar a meitat d'abril les reserves que tenia en magatzem.

Eren les disponibles per a l'estiu de 2020 perquè les campanyes es planifiquen amb mig any d'antelació i ja des de l'inici del confinament es va constatar l'augment de la demanda de piscines per part dels associats de Coarco, que durant l'estat d'alarma han continuat subministrant demanats a domicili, explica Eva Ramos. Després de quedar-se sense existències "intentem reposar, però hi va haver un desproveïment a nivell nacional perquè s'ha superat en moltíssim la previsió de vendes que hi havia", precisa la directora de Màrqueting, que indica que encara que hi hagi fabricants nacionals, el producte sol ser importat de la Xina.

Ara ja s'ha reprès el proveïmen per part dels proveïdors i són "en camí" noves remeses de piscines, precisa Ramos.

Francisco Hernández, vocal del Col·legi d'Administradors de Finques de Santa Cruz de Tenerife, admet que la compra d'aquest tipus d'artefactes de bany portàtils està "en auge" però adverteix: suposa un perill molt gran instal·lar-ne en terrasses, balcons o terrats sense una supervisió tècnica.

En tot cas caldria consultar amb un aparellador o un arquitecte perquè emetin un certificat en el sentit que aquesta estructura en particular suporta l'extrapes que s'està pensant col·locar.

No obstant això, està prohibit expressament instal·lar un dispositiu d'aquest tipus perquè s'està sotmetent a l'estructura a una sobrecàrrega quan el màxim previst és de 200 quilos per metre quadrat, i és igual, afegeix Hernández, que se situï en un lloc privat o en una zona comuna.

Una piscina amb 20 centímetres d'aigua ja genera aquest límit de pes i si a més se li sumen el de la pròpia piscina -algunes d'alumini- més el dels usuaris i el balanceig de l'aigua en posar-se dins i jugar suposa una sobrecàrrega concentrada que crea esquerdes automàticament i fins caigudes de terrasses i balcons.

El problema no és només per als habitatges en vertical, ja que col·locar una piscina portàtil en una casa terrera o en un adossat al costat d'una paret de càrrega pot fer que aquest es desplaci i s'acabi desplomant. En aquest cas s'hauria d'instal·lar en el centre d'un jardí o terreny a bastants metres d'una paret d'aquest tipus, precisa.

Hernández assenyala que són els veïns els que truquen al Col·legi d'Administradors de Finques quan al seu edifici detecten que algú ha col·locat una piscina, i llavors des de l'òrgan col·legiat se'l contacta immediatament. "Fa uns anys en una terrassa de La Nea a Radazul va aparèixer una piscina tremenda, fins i tot amb escala per accedir, i es va cridar automàticament als propietaris, que la van buidar i van desmuntar," comenta l'especialista.

En tots els casos que s'ha contactat als veïns desconeixien el risc de la instal·lació i "estem parlant d'edificis nous, perquè els antics ni per indici no suporten una piscina, s'ensorra segur", afirma.

La caiguda d'una piscina suposa com a mínim danys materials però si dins hi ha persones i es desploma un balcó hi pot haver més gravetat, i el propietari és el responsable dels danys i perjudicis "i enfrontar-se un seriós problema en tots els sentits". I conclou que el recomanable seria una piscina per a nadons amb tot just 10 centímetres o menys d'aigua i en tot cas consultar un tècnic, perquè fins i tot a partir de 15 centímetres de líquid "ja hi ha problemes i amb els usuaris dins i el balanceig, comença el perill".