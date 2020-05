Cinc petits hàbits que et poden ajudar a perdre fins a 10 quilos en dos mesos

El primer que cal tenir en compte és que els excessos de greix són altament perjudicials per a l'organisme i poden provocar problemes de salut com diabetis o malalties coronàries.

Una de les principals claus, és l'exercici. Un estudi elaborat per la Universitat de Harvard ha revelat que l'aixecament de peses és especialment efectiu per cremar greix. Afirmen que 20 minuts diaris d'aixecament de peses són més recomanables que 20 minuts d'exercici aeròbic si el nostre objectiu és aprimar-nos. No obstant això, en el text també asseguren que metges consultats aconsellen combinar els dos tipus d'exercici.

A més del cos, també insisteixen en la importància de treballar la ment. Aquí, un canvi en l'alimentació que podria ser vital: els dejunis intermitents. No ingerir aliments durant 16 hores a el dia i sí fer-ho durant 8. Asseguren que això ajuda a perdre greix. També aconsellen portar una alimentació més natural, en la qual predominin les verdures i els cereals per sobre de menjars processats. Tal com revela l'article, el metabolisme considera el greix com una cosa bona en termes de supervivència, de manera que evita consumir-ne.

Un altre punt relacionat amb la ment i que consideren molt important és el control de l'estrès. La publicació afirma que els cossos cremen menys greix amb estrès i que estar relaxat ajuda a aprimar. Per això, a més de portar amb filosofia els problemes del dia a dia, aconsellen utilitzar el sistema de relaxació 4-7-8, sobretot en aquells moments en què ens trobem sobrepassats. En què consisteix? Molt senzill: s'ha de prendre aire durant quatre segons, aguantar sense deixar anar durant set segons i expulsar-durant vuit. Aquest procés s'ha de repetir diverses vegades per assolir un bon nivell de relaxació.

L'últim consell és, potser, el més obvi, ja que es tracta d'evitar els desitjos. Especialment aquells relacionats amb l'alimentació. De poc serveix treballar molt al gimnàs si després es mengen dos menús de menjar ràpid. Seguint aquests consells pots arribar a aprimar-te 10 quilos en un parell de mesos.