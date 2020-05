La recepta dels bunyols de Christian Escribà que et faran volar

La sèrie 'Cata Mayor', que patrocina aigua de Vilajuïga, fa atenció a les postres: qui hagi seguit els diferents episodis s'haurà recreat amb l'espectacular pastís de formatge o l'imprescindible flam de coco. I, per seguir el camí dolç que fa que la vida sigui més suportable, el convidat d'aquest episodi és un mestre del gènere: Christian Escribà, cognom llegendari en el món de la xocolata amb establiments a la Gran Via de Barcelona i a la Rambla, al costat de la Boqueria.



El periodista Pau Arenós visita l'obrador de la Gran Via per aprendre a preparar uns bunyols. Escribà rep Arenós reconeixent la importància de la recepta per a la història de la casa. S'han de seguir amb atenció les indicacions del pastisser, perquè revela alguns recursos de gran importància. El tipus d'oli, la temperatura dels ous...

El secret dels seus bunyols, diu, és la crema pastissera. Que ningú s'espanti, perquè proposa una drecera que serà la salvació de molts aficionats. ¿I quin és aquest recurs? Cal veure el vídeo, realitzat una vegada més amb l'acostumada qualitat per l'equip de Zeta Media Lab.

'Cata Mayor' ha arribat a la seva tercera temporada i al vídeo número 25. En els episodis anteriors, Montserrat Fontané, la mare dels germans Roca, va preparar uns calamars a la romana; Ferran Adrià, un suquet; Martín Berasategui, un bacallà i unes cocotxes al pil-pil, i els bessons Torres, una paella.

L'objectiu de la sèrie és desafiar els cuiners i les cuineres –la majoria amb estrelles i en les llistes dels millors restaurants del món– perquè preparin plats d'arrel popular i mostrar els procediments que transformen una recepta quotidiana en una d'excepcional.