Desconfinar-se en un hotel bombolla

Un cop acabat el confinament moltes parelles busquen un espai per retrobar novament sensacions, moments romàntics, de tranquil·litat i pau. Han estat setmanes de molt estrès i tensió i, per aquest motiu, toca alliberar-nos i gaudir ara d'un ambient relaxat al mig de la natura. Tot això ho reuneix l'Hotel Mil Estrelles de Cornellà del Terri que ens ofereix viure una experiència única sota el cel del Pla de l'Estany. Situat en una antiga masia de pedra del segle XIV l'establiment té la particularitat que disposa d'unes habitacions ubicades en unes càpsules de bombolles transparents des d'on a les nits es poden contemplar l'espectacle que ofereixen els estels i les constel·lacions. És una manera de gaudir de la natura amb el màxim confort. Tot plegat fa que ara aquesta experiència única i exclusiva adquireixi més notorietat. Núria de Ros, directora de l'hotel, promet que les parelles no es quedaran indiferents davant d'una experiència sensitiva que combina el relax, el descans i la natura després «d'un confinament dur».

Totes bombolles tenen la seva parcel·la privada i estan aïllades unes d'altres, fet que en aquests moments sigui idoni perquè es respecta de forma natural totes les mesures de seguretat que hem de tenir. Les habitacions i les instal·lacions garanteixen totes les mesures higièniques i sanitàries. El sopar i l'esmorzar es fan dintre de les habitacions respectant l'intimidat i el confort que les parelles busquen per escapar-se de la quotidianitat.

També es podem fer les activitats de bicicletes, patinets elèctrics, zona relax, flotarium, i massatges ja que són únicament i només per gaudir amb parella. . Estirar-se i contemplar amb els nostres propis ulls per exemple l'estrella Spica situada a 260 anys llum de la Terra i gaudir d'un entorn natural únic només està a l'abast dels privilegiats clients de l'Hotel Mil Estrelles rel="sponsored". I si realment després d'aquest dur confinament el que volem és estar totalment aïllats l'opció a escollir

El Mil Estrelles es defineix com «una empresa de cor», en paraules de la seva directora, una part dels diners de aquestes s reserves es destinaran a Càritas. Aquesta acció solidària és una més de les que habitualment ja fa l'hotel amb aquesta organització.

Aquesta promoció especial va dirigida a tots que habitin a la zona sanitària de Girona, i per un preu de 197 € gaudireu de una nit amb esmorzar inclòs. De aquest import es destinaran 5 € a Càrites. Per aquells clients que volen el sopar portat a la bombolla, es podrà contractar en el moment de fer la reserva.

Per consultar totes les característiques i tenir aquesta promoció teniu que trucar al 972596707 o escriure un e-mail a reserves@milestrelles.com