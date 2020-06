La recepta del suflé de xocolata de Jordi Roca

La tercera temporada de 'Cata mayor', maridada amb aigua Vilajuïga, supera el seu equador. Tornem a Girona i a l'establiment dels germans Roca, El Celler de Can Roca. Joan, Josep i Jordi tornen a l'acció amb l'obertura el 4 de juny del Mas Marroch, espai de casaments reconvertit en restaurant, i el 23, de la casa principal, El Celler. Aquesta vegada el protagonista és el petit, Jordi Roca, reconegut com un dels millors pastissers del món.

I quin ingredient fa sospirar els amants de les coses dolces? La xocolata. La recepta que Jordi Roca ensenyarà al periodista Pau Arenós és un suflé de xocolata. Lleuger i... saludable? Ja ho veurem. El vídeo està gravat amb elegància i sensibilitat per Zeta Media Lab, en un ambient relaxat i pròxim. Jordi Roca pateix distonia, que se li manifesta amb una gravíssima pèrdua de la veu i amb l'engarrotament del coll.

Per descomptat, el menor dels Roca dona a Arenós diferents recursos perquè el suflé tingui èxit i creixi al forn i no s'enfonsi com una obra de mala arquitectura. Com diu el cap de pastisseria d'El Celler, les postres són aptes per als intolerants a la lactosa i els celíacs: bona notícia.

La web sèrie 'Cata mayor' ha arribat a la seva tercera temporada amb receptes glorioses com els calamars a la romana de Montserrat Fontané, la mare de Jordi Roca; el suquet de Ferran Adrià; el bacallà amb cocotxes de Martín Berasategui, la paella de Javier i Sergio Torres i els bunyols de vent de Christian Escribà.

L'objectiu de la sèrie és desafiar els xefs –la majoria amb estrelles i en les llistes dels millors restaurants del món– a preparar plats d'arrel popular i mostrar els procediments que transformen una recepta quotidiana en una d'excepcional.