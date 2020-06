L'autocaravana, una forma «diferent» de viatjar aquest estiu

La crisi sanitària de la COVID-19 ens obliga a canviar aquest any el nostre model de vacances. Serà un turisme de proximitat i de curta durada i una de les opcions que prenen més força aquest estiu a l'hora de viatjar amb garanties és l'autocaravana, tant si optem pel lloguer com per la compra. Es tracta d'un mitjà segur al qual ens podem adaptar fàcilment encara que no tinguem experiència prèvia.

L'autocaravana porta associat també el concepte de llibertat, podem flexibilitzar els nostres horaris, planificar rutes i fer-nos unes vacances absolutament a la nostra mida. Llogar o comprar una autocaravana o caravana aquest estiu ens permetrà gaudir de tota una aventura i viure unes vacances totalment diferents i, a més, de forma segura i higienitzada, ja que tots els vehicles són sotmesos a una profunda neteja i compleixen els requisits sanitaris establerts. Tant en el mercat de lloguer com també en el de venda l'oferta és molt àmplia i hi ha un gran ventall de vehicles i marques que de ben segur que s'adaptaran a les nostres necessitats.



Autocaravanagirona

A Autocaravanagirona es dediquen des de l'any 2012 al lloguer d'autocaravanes i caravanes de tota classe. El seu objectiu és oferir als clients vehicles renovats al millor preu acompanyat del millor servei familiar i personalitzat, així com triar fins i tot la distribució interior que més agradi. També ofereix un servei compromès amb un preu garantit i el compromís de «no endur-se cap sorpresa». Autocaravanagirona ofereix tota la flota dels seus vehicles totalment higienitzats segons la normativa de prevenció de la COVID-19 perquè es pugui llogar l'autocaravana amb total tranquil·litat. Disposa igualment d'un equip professional que ofereix un servei proper i de qualitat adaptat a la necessitat de cada client. Autocaravanagironina ofereix preus «low cost» amb la millor atenció.

Per a més informació:

AutocaravanaGirona@gmail.com

www.AutocaravanaGirona.com

633 010800.



AutoSubministres Motor S.A.

AutoSubministres Motor S.A. és considerada la fira permanent del caravàning. Fa més de 40 anys que assessora els seus clients en viatges d'autocaravanes, caravanes i càmpers. Ofereix sempre les millors marques amb els millors preus. La seva oferta de caravanes inclou: Burstner, Carado, Cleve, Eriba, Etrusco, Globecar, Hymer, Niesmann+Bischoff, RoadCar... i sempre amb les millors condicions de finançament fins a dotze anys.

AutoSubministres Motor disposa d'un complet servei de postvenda especialitzat en alarmes, bateries de liti, «booster», tancaments de seguretat, inversors de corrent, plaques solars i tendals, entre d'altres. També és el servei oficial de Dometic, Goldschmit, Thetford i Truma i en les seves instal·lacions s'hi troba una botiga amb tota la varietat d'accessoris perquè els clients gaudeixin al màxim de les seves sortides.

Per a més informació www.autosuministres.com i físicament es pot visitar la seu de l'empresa al carrer del Blat, 1-3 08503 Gurb (Barcelona).