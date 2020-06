L'aliment que has d'incloure diàriament en la dieta per aprimar-te i perdre greix abdominal

Per aprimar-nos, el més important és portar una dieta baixa en greix i rica en verdures. Més enllà d'aquesta recomanació bàsica que tothom coneix, hi ha determinats aliments que poden contribuir a la pèrdua de pes. És el cas dels espinacs. Han d'estar en tot pla d'aprimament perquè s'ha demostrat que tenen grans propietats per baixar de pes.

Els espinacs i les verdures de fulla verda són indispensables per als processos de pèrdua de pes. Tenen una alta quantitat de fibra; sobretot fibra soluble que és molt beneficiosa per accelerar el trànsit intestinal. A més, és coneguda per la seva capacitat per reduir el greix abdominal i afavorir el sistema digestiu.

Un altre dels seus avantatges: és un aliment molt atipador. Aquesta qualitat la converteix en la perfecta aliada per aquelles dietes en què la reducció calòrica sigui significativa i hi hagi molta sensació de gana.



Cal consumir-la diàriament?

La recomanació és incloure-la el màxim possible en la dieta. Es pot combinar amb altres verdures o consumir-la en batuts. Però el seu consum diari és recomanable. Un estudi publicat per la Biblioteca Nacional d'Estats Units recull que el consum diari d'espinacs afecta tant al greix corporal com el pes. També és important saber que les dones que en consumeixen diàriament s'aprimen un 43% més de les que no la inclouen en la seva dieta.



Com cuinar-la?

Els espinacs tenen més possibilitats del que pot semblar a priori. Es poden menjar saltejats, en amanides, incloure-les en remenats, incorporar-les en guisats de llegums com cigrons o faves. També es poden utilitzar per omplir pits de pollastre o filets de peix. Una altra opció és incloure-les en batuts verds.