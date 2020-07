Una cervesa de Mercadona, entre les millors de l'supermercat

La cervesa és sens dubte una de les begudes preferides pels consumidors. Ja sigui una canya, ampolla o llauna, aquest líquid refrescant és una excel·lent companyia per als moments d'oci. I si bé ara, després d'haver acabat l'estat d'alarma, ja podem degustar en companyia, durant el confinament l'aplec de cervesa es consumia a casa.

El tancament de bars i restaurants durant la pandèmia de coronavirus, els hàbits de compra dels consumidors van canviar i segons han assenyalat les principals cadenes de supermercats, la cervesa es va situar com un dels articles més demandats.

Però quina és la millor cervesa que podem trobar en els lineals del súper? És una qüestió de gustos, però per guiar-nos en la relació qualitat preu, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una anàlisi comparativa de 34 cerveses tipus Lager, i entre les millors es troba una marca de Mercadona.

El pòdium de les millors cerveses



L'OCU ha dividit l'estudi en dues categories. A la de cerveses clàssiques les guanyadores són Mahou Clàssica, Amstel Original i Cordon Gard, d'Eroski. I en l'apartat de cerveses especials, Mahou 5 estrelles Especial i Steinburg Especial, de Mercadona, són les que obtenen millors resultats.

Segons ha explicat l'organització de consumidors, per a la realització d'aquesta anàlisi comparativa, s'han seleccionat 34 marques entre les cerveses rosses de tipus Lager més venudes de dues categories, 17 cerveses clàssiques i altres 17 especials. Al laboratori de l'OCU s'ha analitzat la composició, l'etiquetatge i, a més, s'ha dut a terme una prova de degustació professional.

Quins són els paràmetres de l'estudi

En l'estudi realitzat per l'OCU s'han tingut en compte els paràmetres obligatoris i normatives establertes en la fabricació de cerveses. El percentatge d'extracte sec primitiu que mostra la quantitat de sucres fermentables que hi havia al most i que determinen la qualitat del producte, és un d'ells. En el cas de les cerveses clàssiques aquest percentatge d'extracte sec ha d'estar per sota del 13%, mentre que en la categoria especial ha d'estar situat entre el 13 i el 15%.

Els resultats van llançar que totes les cerveses analitzades compleixen els paràmetres obligatoris entre els quals es troben, a més, criteris respecte a l'pH, i el grau alcohòlic. No obstant això, encara que totes compleixen la normativa, els professionals de l'OCU van destacar que només set de les cerveses analitzades, obtenen una puntuació bona en la prova de degustació.