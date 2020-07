Enrique Ponce i Paloma Cuevas se separen després de 24 anys casats

Paloma Cuevas i Enrique Ponce s'han separat després de més de 25 anys junts, segons informa en exclusiva la revista 'Setmana', que apunta que ja han iniciat els tràmits de divorci. La separació és amistosa i, lluny de ser degut a l'aparició de terceres persones, està motivada pel desgast de la relació.

Pel que sembla, i segons aquesta publicació, la crisi entre el torero i la socialité va començar fa dos anys. Llavors, van intentar salvar el seu matrimoni i la seva família, tant per ells com per les seves filles, Paloma i Bianca. Malgrat que han lluitat molt per la seva relació, la parella ha acabat per admetre que l'amor que existia entre ells s'havia acabat.

Ara, Ponce i Paloma Cuevas ultimen els detalls d'un divorci que s'ha plantejat de forma cordial, des del respecte a la seva relació, les seves filles, i a l'afecte que encara es tenen. La decisió està presa i no hi ha marxa enrere.

Es tracta d'una notícia del tot inesperada, ja que l'últim que es va saber del matrimoni és que es trobava passant el confinament en família - amb les seves filles i els pares de l'empresària, Victoriano València i Paloma Díez - a la finca que el torero posseeix a Jaén, i que estaven igual d'units que sempre.

Enrique Ponce i Paloma Cuevas portaven junts tota la vida. Es van conèixer el 1992, quan tot just eren poc més que dos nens, i el seu va ser un autèntic enamorament sobtat. Quatre anys després, l'enamorada parella passava per l'altar en un multitudinari casament a València. Des de llavors, gairebé un quart de segle en el qual sempre se'ls ha vist enamorats i d'allò més units.

Tenen dues filles: Paloma, nascuda l'any 2008 i Bianca, el 2012. Les petites són el motor de les seves vides i, sens dubte, la seva prioritat en aquests delicats moments.

Segons 'Semana', citant fonts pròximes al valencià i a la socialité, no existeixen terceres persones per part de cap dels dos i la causa principal d'aquesta separació és el desgast de la relació. L'afecte i respecte entre tots dos segueix existint i Ponce serà d'allò més generós per a que a la seva fins ara dona i a les seves filles no els falti de res.