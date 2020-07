Només quatre cullerades al dia d'aquest aliment per perdre pes sense esforç

La coneguda i prestigiosa Dieta Mediterrània, reconeguda per la UNESCO com un dels elements de la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, no seria tal sense aquest aliment, conegut com l'or líquid per a la salut. Es tracta d'un ingredient que està present en infinitat de plats i elaboracions, encara que, tot i les seves bondats, és convenient no abusar-ne per no generar un efecte advers que ens privi de les seves extraordinàries qualitats.

La clau per perdre pes no és tant el que menges sinó la quantitat que ingereixes d'aquest aliment. Els nutricionistes asseguren que tots els aliments que són naturals, és a dir, que no han estat processats, són beneficiosos per a la teva salut. La raó? Que l'altre tipus d'aliments, els que han passat per diferents processos industrials, hauran perdut bona part de les seves qualitats naturals. A més, amb freqüència incorporen productes com poden ser edulcorants, colorants i conservants, així com substàncies grasses que proporcionen calories difícils de cremar.



Un dels nutricionistes més seguits a les xarxes socials ( 'Mundo en forma' a Instagram) posava un exemple molt gràfic fa uns dies. L'oli d'oliva verge extra és un dels millors productes que pots consumir per les seves propietats nutritives, però has de fer-ho de forma controlada. Quatre cullerades a el dia, per exemple, t'aportaran 360 calories.

La clau és que aquestes calories siguin ben aprofitades. Sens dubte si fas servir aquestes cullerades per preparar un esmorzar nutritiu serà molt més beneficiós que si esmorzes dolços amb alt valor calòric i poc valor nutricional, que l'únic que faran és engreixar-te i sumar calories buides a la teva dieta. A més, així tindràs menys gana i cauràs menys en el 'pica-pica' de mig matí.



Utilitza, per exemple, aquestes quatre culleradetes de manera intel·ligent per condimentar una rica amanida o acompanyar productes saludables i que t'ajuden a perdre pes com el formatge fresc.

L'oli d'oliva verge extra posseeix moltíssimes qualitats que el converteixen en un aliment essencial, té grans quantitats d'antioxidants, el que el fa indispensable per a una dieta saludable i per prevenir malalties. Una dieta equilibrada sempre funciona millor quan es tracta d'aprimar-se que altres tipus de règims més o menys miraculosos. Molts d'ells aconseguiran que de sobte baixis molts quilos i els recuperis en un curt període de temps. És el que es coneix com el tan temut 'efecte rebot'.