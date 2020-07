Madonna s'exhibeix amb la seva crossa

Madonna ha tornat a la càrrega i ha publicat a Instagram una suggerent fotografia amb la qual ha tornat a desafiar obertament les normatives de la xarxa social. "Tots tenen una crossa", ha escrit la reina del pop al costat d'una imatge on apareix seminua amb el mòbil davant d'un mirall, tapant-se amb les mans el pit i recolzada sobre una crossa. La intèrpret, que a l'agost complirà 62 anys, no para de sorprendre els seus més de 15.000 milions de fidels a les xarxes. Durant el confinament per la pandèmia, Madonna s'ha dedicat a publicar una sèrie de vídeos i fotos pujadetes de to en el seu "diari de quarantena". L'artista porta arrossegant una lesió al cartílag del genoll des de fa mesos, que li impedeix caminar.