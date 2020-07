Els pobles medievals més bonics d'Espanya per visitar aquest estiu

Hi ha pobles d'Espanya en els quals el temps sembla haver-se detingut en l'època medieval. I no perquè visquin ancorats en el passat. Tot el contrari. Molts han aconseguit guardar fins a l'actualitat un patrimoni excepcional que bé mereix una visita sense presses.

Per això, et proposem un viatge a l'Edat mitjana més ben conservada del nostre país. Muralles, castells i monestirs que deixaran a tot visitant amb la boca oberta.



Morella (Castelló)

A més de 1.000 metres d'altitud, el castell de Morella -amb plaça d'armes i torre Pardals inclosos- és un dels tresors de Castelló. És indiferent en quina època de l'any et deixis caure pel Maestrazgo, aquesta localitat d'uns 2.500 habitants continua tenint molt present el seu passat medieval. A tot això cal sumar una visita a l'Església Arciprestal Santa María La Mayor, una joia gòtica reflex del poder d'aquest emplaçament fa segles.

Pedraza (Segòvia)

La província de Segòvia en general i Pedraza en particular desprenen història i gastronomia. A tot just una hora des de Madrid, aquest poble de carrers empedrats és una de les joies medievals de tota Castella i Lleó. Sota el control del llinatge dels Conestables de Castella durant diversos segles, avui el nucli històric de Pedraza està declarat com a Conjunt Monumental des de l'any 1951. A més, Pedraza va ser fins a ben entrat el segle XVII un important centre d'elaboració de draps de llana d'ovella merina, des d'on es proveïa a ciutats com Florència i Bruixes. Avui, experimenta una vibrant vida cultural amb esdeveniments com els Concerts de les Veles i una seductora oferta gastronòmica.



Alquézar (Osca)

Enfilada a 660 metres d'altitud sobre una serra paral·lela al Pirineu, Alquézar se situa en un impressionant paisatge de calcàries i barrancs modelat pel riu Vero. En el més alt es troba el seu castell, declarat Monument Nacional en 1931. El poble té tot l'encant del món, amb una infinitat de carrerons i pintorescos racons on perdre's. De fet, l'arquitectura i traçat medieval del seu nucli urbà és Conjunt Històric Artístic des de 1982. És, a més, un destí ideal pels amants de la naturalesa i del vi, ja que es troba a la comarca del Somontano de Barbastro, terra vitivinícola per excel·lència.



Peratallada (Girona)

Visitar Peratallada és com acudir a un museu a l'aire lliure. Aquest petit poble empordanès, d'uns 400 habitants, gaudeix d'un enclavament estratègic: en ple cor del Empordà, a pocs quilòmetres d'algunes de les platges més boniques de la Costa Brava i no gaire lluny de la frontera amb França. Declarat bé d'interès nacional, aquest poble és un dels nuclis d'arquitectura medieval més importants de Catalunya. Conserva el seu antic aspecte feudal, amb carrers estrets i tortuosos, amb nombrosos entrants i sortints. El més impressionant: les seves muralles i el fossat excavat en la roca. Al seu atractiu arquitectònic i històric, se suma una important oferta d'artesania.



Montefrío (Granada)

La nostra proposta acaba en Montefrío i el seu gran castell, que va sucumbir davant els Reis Catòlics l'any 1486. Passejar pels carrers d'aquest municipi granadí permet descobrir retalls d'Al-Ándalus. Dins del seu enorme patrimoni històric, no pot faltar una visita a l'església de la Encarnación i l'hospital de San Juan.