Trucs per netejar la piscina de plàstic de la teva casa

Les piscines de plàstic desmuntables són ideals per combatre la calor de l'estiu. Les gaudeixen els nens i també els adults. No obstant això, moltes no solen tenir filtres ni depuradores, per la qual cosa la brutícia tendeix a acumular-se amb facilitat i poden aparèixer bacteris perjudicials per a la salut. Per això, convé netejar-les amb una certa freqüència.

N'hi ha prou amb tenir a mà un desinfectant d'excel·lència com és el vinagre blanc, el lleixiu, l'aigua neta i el sabó de rentavaixella. Aquests són els senzills passos per posar a punt la teva piscina:

En primer lloc, s'ha de buidar l'aigua bruta de la piscina inflable per poc després començar a netejar-la. El millor és fer-ho seguidament per tal d'evitar que apareguin més algues o floridura. Com més temps passi, més s'adherirà tota aquesta brutícia a la superfície i més costarà eliminar-la.

N'hi ha prou amb omplir un recipient amb aigua i unes gotes de vinagre blanc. Amb un drap, procedeix a netejar tota la piscina, fregant especialment les zones en les quals hi hagi més brutícia acumulada. Una alternativa al vinagre blanc és el sabó de rentavaixella, sobretot, perquè l'olor que desprèn és més agradable.

A més dels draps usuals, es poden emprar raspalls d'arrels sempre amb cura de no fer malbé el plàstic i evitar els temuts trencaments.

Si no s'ha netejat la piscina en molt de temps i s'ha acumulat molta porqueria, convé emprar una barreja a base d'aigua i lleixiu. Més concretament, s'ha de diluir una part de lleixiu en tres d'aigua i procedir a netejar les parets i el fons de la piscina amb un drap. Al marge d'aquests remeis casolans, també es pot optar per productes especials com els antialgas.

Una vegada es finalitzi la neteja de tota la piscina, és important esbandir-la bé amb molta aigua per tal d'eliminar totes les restes de la barreja que s'hagi emprat. El millor és fer-ho amb una mànega a pressió. En qualsevol cas, convé aclarir-la diverses vegades.

A més, es recomana comptar amb un filtre per no haver de canviar l'aigua de manera constant. Aquest sistema, que sol tenir sorra, ajudarà a eliminar la brutícia que es va quedant en el fons de la piscina.

Altres productes que ajuden al fet que l'aigua estigui transparent són el clor -líquid, en pastilles o en pols-, sal per a desinfectar l'aigua i oxigen actiu, que actua sobre les restes orgàniques de l'aigua. Aquest últim també es troba tant en pastilles com líquid.

Una vegada acabi l'estiu i arribi el moment de recollir la piscina definitivament fins l'any vinent, sempre és millor guardar-la neta i ben seca.