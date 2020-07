«M'han cancel·lat un vol i el paquet turístic pel coronavirus. Què faig?»

El mes d'agost s'acosta i, amb ell, un període de vacances que genera molta incertesa pels rebrots de covid-19 que llegim diàriament i que amenacen el nostre temps d'oci.

Desplaçament amb avió

Si ens desplacem al nostre destí en avió, s'ha de tenir en compte que, en cas de cancel·lació vinculat al coronavirus, els passatgers tenen dret a informació, assistència i reemborsament (o transport alternatiu). La informació ha de ser lliurada per la companyia aèria mitjançant un imprès on han de figurar les condicions d'assistència i la compensació.

Aquesta assistència a la qual es té dret consisteix en menjar i beguda suficient, dues trucades telefòniques o accés a correu electrònic, així com l'allotjament i el transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament. Pel que fa a la compensació, la companyia ha d'oferir a l'usuari el reemborsament íntegre del bitllet o oferir alternatives per arribar a la destinació desitjada i impedit per la cancel·lació.

També se li pot oferir un bo substitutiu de l'import del viatge, però la seva acceptació és voluntària per al passatger. En cas d'optar pel reemborsament, s'ha de realitzar el pagament en un termini de set dies.

Paquets turístics

En el cas que s'hagués contractat un viatge combinat o paquet turístic i el destí estigués afectat per circumstàncies extraordinàries arran del coronavirus (per exemple, que es tanquin fronteres), el passatger té dret a resoldre el contracte sense pagar cap penalització i podrà, a més, reclamar el reemborsament complet de qualsevol pagament que hagi realitzat.

Si l'organitzador del viatge acredités que no li han estat restituïts els imports dels serveis podrà emetre un bo substitutiu d'aquests imports, que tindrà un any de vigència. Si en aquest període no s'ha gaudit del bo, l'organitzador haurà de reemborsar els diners dels serveis.

IMSERSO

D'altra banda, si el que es vol és recuperar el reemborsament per imports abonats per la suspensió dels programes turístics de l'IMSERSO, la tramitació ha de seguir el procediment especificat a la seva pàgina web www.imserso.es



Josep Prat Riuró

Advocat

Prat Sàbat Advocats