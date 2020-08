Diversos nutricionistes revelen com ha de ser un sopar per aconseguir perdre pes sense esforç

Com ha de ser un sopar per aconseguir perdre pes sense esforç?

En moltes ocasions, tot i que portem una dieta perfecta al llarg de tota la jornada, arriba la nit i cometem un error de principiant. Sopem excessives calories que, a més, impedeixen dormir i descansar bé perjudicant l'objectiu de perdre pes. De fet, el sopar és (juntament amb l'esmorzar) els dos moments pels quals els clients més pregunten als nutricionistes, ja que el que mengem al migdia sabem que, més o menys, ho cremem al llarg de la jornada, però el sopar no.

Encara que tot té matisos. Els experts en nutrició asseguren que el que realment importa a l'hora de comptar calories és el conjunt del dia i no tant un àpat o un altre. Se sap que l'única manera d'aprimar-se és caure en un dèficit calòric. És a dir, consumir més calories de les que s'ingereix. Però sopar lleuger té altres avantatges: descansar millor i l'endemà tenir més energia perquè el somni serà de més qualitat.

Llavors quina és la clau definitiva per a fer un sopar amb el qual aprimar-se? La planificació. Cal pensar el dia abans el que menjarem per sopar. És fonamental que pensem els àpats del dia en conjunt perquè així evitarem repetir-nos i els equilibrarem. En el sopar, el plat ha d'estar "colonitzat" per les verdures. Però no sols això és important.

La beguda també compte. Hi ha centenars de calories líquides (es calcula que fins a 400) que es poden ingerir durant el sopar sense adonar-se. De tal manera que la solució és senzilla: deixar de costat l'alcohol i els refrescos ensucrats i començar a menjar i sopar amb aigua. Això ajudarà també a complir l'objectiu, i el que és més important de tot, ajudarà a beure els dos litres d'aigua que es recomana cada dia.

A l'hora de sopar també cal tenir en compte les postres. La fruita és vital. Sigui com sigui i es consumeixi com es consumeixi. Aquests aliments contenen una fructosa més que necessària per la nutrició. Tots els nutricionistes criden en els últims mesos a fugir de la desfasada teoria i irreal que la fruita de nit engreixa.

Finalment, s'ha de tenir present que s'ha de sopar aviat i que és ideal sortir a passejar 15 minuts després de cada menjar. L'estómac i tot el cos estan preparats en aquest moment per a cremar calories.