El refresc de l'estiu per aprimar-se i reduir panxa

Hidratar-se a l'estiu és molt important. El més recomanable és beure aigua, però hi ha altres opcions refrescants que no només no engreixen, sinó que poden ajuda a cremar greix i reduir l'inflor abdominal. La clau està en la unió de tres ingredients: aigua, llimona i gingebre.

La llimona és un dels "remeis naturals" més coneguts per afavorir la pèrdua de pes. El seu alt contingut en vitamina C el converteix en un antioxidant molt eficaç que ajuda a depurar els excessos del cos, combat la retenció de líquids, desintoxica l'organisme i redueix la inflamació de panxa.

D'altra banda, el gingebre també afavoreix la pèrdua de pes. Millora les funcions digestives però també té un efecte termogènic que ajuda a activar el metabolisme. Això el converteix en un potent cremagreix.

La unió de tots dos ingredients, amb tantes propietats que promouen l'eliminació de residus del cos, dóna lloc a una beguda refrescant que t'ensenyem a elaborar a continuació.

La recepta



No té gaire misteri. Només cal barrejar els ingredients. Per a una persona el recomanable és un got d'aigua, el suc de mitja llimona i dos centímetres d'arrel de gingebre. Aquest s'afegeix ratllat. A l'hora de prendre-ho es pot eliminar els trossos de gingebre o deixar-los.

A l'estiu, l'ideal és acompanyar aquesta beguda d'uns glaçons de gel i una rodanxa de llimona.