Alcem les gerres i celebrem el Dia Mundial de la Cervesa

És sense cap mena de dubte la beguda més popular i una de les més refrescants durant l'època estival. Estem parlant de la cervesa. Dotada d'una gran quantitat de nutrients i vitamines el seu consum moderat ens aporta importants beneficis per a la nostra salut. La cervesa sempre ha hagut de lluitar contra el fals mite que engreixa però el cert és que es tracta d'una beguda que aporta menys calories que d'altres begudes alcohòliques si no en fem evidentment un excés.

Segons dades donades a conèixer entre els mesos de juny i setembre es consumeix el 31% de la cervesa de tot l'any. Això són uns 11 milions d'hectolitres. Durant els últims anys ha aparegut un gran fenomen amb l'elaboració de cerveses artesanals que tenen una gran acceptació i èxit en el mercat. També han proliferat nombroses fires i s'han popularitzat els tasts de cervesa. Avui, 7 d'agost, se celebra el Dia Mundial de la Cervesa i aquesta beguda mil·lenària té grans bondats si no es pren amb excés. Les cerveses artesanals tenen un gran valor atès que cuiden fins a l'últim detall escollint i seleccionant tots els ingredients i seguint uns passos molt allunyats de la producció industrial.

La Sitgetana Cratfbeer

La Sitgetana Craftbeer va néixer l'any 2014 amb la voluntat d'oferir una alternativa real a la gran homogeneïtzació de sabors i aromes que trobem en les cerveses comercials de producció industrial. Crear un producte de qualitat i proximitat, produint cervesa amb ingredients naturals i mètodes d'elaboració tradicionals, incloent-hi la maduració i segona fermentació són les seves principals característiques i el que ha marcat aquesta cervesa des del seu naixement. Des de llavors, La Sitgetana Craftbeer ha aconseguit guanyar-se un nom dins del món craft, obtenint el reconeixement de la crítica en diversos premis nacionals i internacionals, però sobretot, i més important, construir una legió d'adeptes.

Si vols gaudir d'una Sitgetana ben fresca per pal·liar la calor estival, pots fer-ho al taproom de la fàbrica a Sitges (obert cada dia), o a casa teva comprant cervesa a domicili a través del web shop.lasitgetana.cat



botiga: shop.lasitgetana.cat

facebook: @lasitgetanacraftbeer

instagram: @lasitgetanacraftbeer

Marzen Sport Bar

A Marzen Sport Bar són distribuïdors de les millors cerveses locals i d'importació incloses totes les grans marques com ara: Heineken, Guiness, Pulaner, Cruzcampo sin gluten, Heineken 0.0, 18/70 Amstell, Amstell Oro, Radler, Corona, Sol, Desperados, Deperados Lima, Cubanisto, Ladron de manzana, Alambra, Leffe Brune i Leffe Blonde. El Marzen Sport Bar dona la benvinguda als seus clients en una gran sala de 250 metres on se situen dos billars, dues dianes i tres pantalles gegants per poder veure amb total comoditat els partits de futbol. És sens dubte un lloc ideal per passar una bona estona amb els amics i la família, assaborint i degustant una cervesa que es pot acompanyar també d'una gran varietat de tapes o bé una graellada.

Marzen Sport Bar - Carrer Riu Güell 128-17005 Girona

Contacto: 680334142

Libro de caras: https://www.facebook.com/MarzenSportbar

Instagram: https://www.instagram.com/marzensportbar/

WEB: https://www.marzen.es