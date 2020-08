Mascareta en la pell masculina: consells i cures per lluir un cutis radiant en època de covid-19

S'ha convertit en el nostre imprescindible: la mascareta en temps de pandèmia és el complement indispensable per a qualsevol moment i lloc, sobretot perquè ens protegeix de contagiar-nos de la covid-19. Fa mesos que està en la nostra vida però ara som molt conscients de la seva presència perquè l'activitat social s'ha incrementat i les temperatures també i a vegades es converteix en una incòmoda companya, encara que no, per això, menys necessària. No et perdis aquest article sobre els efectes de la mascareta en la pell masculina.

Consells per a portar la mascareta

En algunes comunitats autònomes, com Catalunya, l'ús de la mascareta és obligatori, fins i tot quan es pot garantir la distància de seguretat. Tot i que portem mesos amb aquest instrument de protecció sanitària, no tots la col·loquen correctament. Què has de saber?

- La mascareta ha d'estar ben col·locada: ajustada, sense impedir-te la respiració correcta, però ha de cobrir també el nas.

- En el cas que portis ulleres, col·loca't abans la mascareta. A més, pots realitzar un petit plec en la part superior per a evitar que s'escapi la calor i garantir la correcta col·locació de l'instrument.

Encara que no és negociable l'ús de la mascareta en aquestes circumstàncies, sí que hem de tenir en compte una sèrie d'efectes que tenen sobre la nostra pell. Els cutis més irritats es veuen especialment afectats per la fricció i l'efecte tap de la mascareta. Els brots d'acne en barbeta i en la comissura dels llavis representen les manifestacions més habituals de l'ús continuat d'aquest instrument protector. L'aparició de grans, punts negres i porus dilatats es veuen afavorits per l'increment d'estrès i ansietat i per les alteracions en la nostra dieta (molt presents en vacances).

Què podem fer?

- Garantir la higiene i la hidratació de la pell, amb un netejador suau i cosmètics hidratants. D'aquesta manera et cerciores de la fortalesa del mantell lípid i es compleix la retenció d'aigua. Recorda que has d'esperar que els cosmètics siguin absorbits pel cutis abans de col·locar la mascareta.

- Assegura't que el somriure està ben hidratat. Encara que estiguin tapats els llavis estan especialment afectats per aquest bloqueig, així que empra labials nutritius per a la teva boca.

- Aposta per tractaments professionals de neteja i vitamines, que són ideals per a restaurar l'efecte nociu de la mascareta en el teu cutis.