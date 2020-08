Antonio Banderas anuncia que està en quarantena en donar positiu per Covid-19

L'actor Antonio Banderas, que aquest dilluns compleix 60 anys, ha anunciat que es veurà obligat a celebrar el seu aniversari guardant la quarantena a l'haver donat positiu en la malaltia Covid-19.



Banderas ha explicat al seu compte de la xarxa social Twitter que es troba "relativament bé, només una mica més cansat del que és habitual", i "confiat" en recuperar-se "com més aviat possible seguint les indicacions mèdiques", que espera que li permetin "superar el procés infecciós "que pateix i que a" tantes persones està afectant al voltant de la planeta".



"Aprofitaré aquest aïllament per llegir, escriure i seguir fent plans per començar a donar-li significat als meus acabats d'estrenar 60 anys, als quals va arribar carregat de ganes i d'il·lusió", ha afegit l'actor.







Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020