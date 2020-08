L'hotel TorreMirona disposa d'allotjaments en apartaments i hotel i cuina mediterrània enmig d'una bombolla a l'Empordà

L'hotel TorreMirona, de Navata (Alt Empordà), permet fer una arròs mariner al seu restaurant exterior, prendre una copa a mitja tarda a la terrassa del bar amb vistes al Canigó o instal·lar-se uns dies als apartaments amb piscina del complex. De quatre estrelles, TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa concentra, al costat de casa, la tranquil·litat, un entorn natural, lluny d'aglomeracions i un restaurant de cuina mediterrània. A més, amb el context actual que vivim, les estades a l'hotel i als apartaments, la piscina descoberta, el jardí, l'spa i el camp de golf complementen les opcions per relaxar-s'hi.

El restaurant El Canigó, situat a dins de l'hotel i amb accés a tothom, sigui o no client, disposa d'una àmplia terrassa ideal per esmorzar, dinar, sopar o prendre una copa amb vistes de fotografia. Preparen menús especials per a grups i per a celebracions amb una cuina amb productes autòctons i frescos. Algunes de les especialitats són la terrina de xai cuit a baixa temperatura, el pop adobat amb cremós de patata i vinagreta de kimchi, el confit d'ànec, el ceviche d'orada, el tataki de mitjana i els arrossos -mariner, negre- i fideuades. Tampoc hi falten les tapes, com brandada de bacallà i amanides, de peix i de cous cous. La DO Empordà conforma l'eix principal de la carta de vins.

Per adaptar-se als temps actuals el complex ha reduït l'aforament interior del restaurant i ha ampliat l'espai exterior. El restaurant obre cada dia de 12 a 15.30 h -els cap de setmana, fins a les 16 h- i de 20 a 22.30 h, i el bar de 7.30 del matí a 12 de la nit.



Apartaments d'1 o 2 habitacions, terrassa i jardí

TorreMirona compta amb 49 habitacions d'hotel i l'allotjament es complementa amb 25 apartaments. L'aparthotel Vila Birdie 4* es troba al mig del golf i ofereix apartaments polivalents amb terrassa o jardí, que compten amb 1 o 2 habitacions i cuina totalment equipada. També disposen d'una piscina exterior.

TorreMirona, que té una extensió de 3.200 m2, disposa d'un camp de futbol de gespa natural utilitzat per clubs d'elit, d'un camp de golf de 18 forats i un centre esportiu al seu entorn. A l'hotel també s'hi celebren esdeveniments especials, casaments i actes d'empreses.



TORREMIRONA RELAIS HOTEL GOLF & SPA NAVATA.

