Miguel Bosé: "El 'bitxo' existeix i ha matat a molta gent"

Miguel Bosé, qui amb els seus comentaris a les xarxes socials dins del corrent negacionista del coronavirus ha generat múltiples polèmiques des de fa setmanes, ha publicat un nou vídeo en el qual assegura que ha estat "castigat" per les seves opinions -bloquejant-li el seu usuari- i afirma que "el 'bitxo'existeix i ha matat a molta gent", Tal com informa EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que el Diari de Girona.



El cantant espanyol, de 64 anys, ha usat el seu compte oficial d'Instagram per a argumentar a través d'un vídeo que ell "mai" ha negat l'existència del virus: "S'ha dit que jo he dit que 'el bitxo' no existia. Al març i abril d'enguany va matar a molta gent. Els nostres majors, els nostres avis en les residències i també persones que tenien patologies prèvies perquè el seu sistema immunològic estava molt afeblit. Va ser devastador".





No obstant això, Bosé prossegueix defensant que, "en aquest moment, la seva força està disminuint". "Segons les dades del Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya, la xifra ha anat baixant. Les dades que manegem són oficials, no estem inventant res", afegeix.L'artista, amb la veu presa i gran gestualitat, prossegueix el vídeo encoratjant als seus seguidors a "contrastar" les informacions que reben. "Cal escoltar moltes fonts. D'aquesta manera es contrasta i podem fer-nos nosaltres una imatge del que realment succeeix. Escoltar només un consell mai és bo. Escoltar dos és millor".En dues ocasions, l'artista assegura que l'han, motiu pel qual durant "una setmana" no tindrà "una de les tres xarxes", ha dit sospirant i encreuant-se de braços, una vegada queque es va celebrar diumenge passat a Madrid, a la qual van acudir més de dues mil persones i on finalment ell no va assistir."En resum, 'habemus bèstia", ha conclòs Bosé en el vídeo que acomiadava prometent tornar en els pròxims dies amb "més lliuraments". Des que comencés la pandèmia de la Covid-19 , el cantant ha publicat comentaris dubtant de la seva existència, especulant sobre si el coronavirus és "una gran mentida dels governs" i assenyalant a personalitats com Bill Gates. Cal recordar que el passat 23 de març Miguel Bosé perdia a la seva mare a l'hospital de Segòvia, amb 89 anys, a causa del coronavirus. En els últims dies el cantant, que està passant l'estiu a la seva casa de Somosaguas (Madrid), se l'havia vist tant sense com amb màscara sortint a comprar. Actualment Bosé també està a l'espera que se celebri el judici contra la seva exparella, Nacho Palau, per la custòdia dels seus fills.