El truc de moda que has de fer per aprimar després dels excessos de l'estiu

L'estiu encara la recta final i arriba el moment de fer balanç dels excessos. A més, són molts els que es repeteixen l'eterna promesa de: "ara m'apunto a un gimnàs i m'aprimo". La velocitat a la qual es mou el món i l'estrès de la rutina diària comporta que descuidem la nostra alimentació (per manca de temps a l'hora de cuinar) i no fem l'exercici físic que hauríem. Realitzar una dieta saludable no és sinònim de menjar només amanides i "passar gana".

Un mètode per perdre pes seguint una rutina fàcil que uneix exercici amb una dieta que t'ajudarà a aprimar és el dejuni intermitent. Des de la pàgina Món en forma expliquen els beneficis d'aquesta pràctica:

És útil per a la pèrdua de greix.

Disminueix la inflamació.

Disminueix l'estrès oxidatiu.

Augmenta la sensibilitat a la insulina.

Millora la funció cel·lular i hormonal.

Millora la salut del nostre cervell.

Pot ser beneficiós per a la salut cardiovascular.

Pot augmentar l'esperança de vida.

Però la gran pregunta és: com es fa el dejuni intermitent? En aquesta informació et parlàvem d'una rutina anomenada 16/8. L'objectiu és passar 16 hores sense menjar, des que vas a dormir fins al moment de realitzar el primer àpat, que serà al mig dia. Després d'aquest període les "calories necessàries entraran en una 'finestra d'alimentació' de 8 hores" (de les 12:00 fins a les 20:00).

La rutina a seguir es divideix en cinc passos que es poden fer qualsevol dia de la setmana:

Abans de les 12.00 es recomana o realitzar un entrenament o prendre infusions cafè o aigua.

A les 12.00 arriba el moment d'ingerir el primer aliment, una dieta basada en carbohidrats, proteïnes i greixos.

A continuació, després de les 12.00 el millor que podem fer és seguir amb la rutina habitual, ja sigui a la feina o realitzar un entrenament. El més recomanable és prendre infusions, cafè o aigua o un "snack" post entrenament).

A les 20.00 arriba el moment de prendre el segon àpat del dia i ha de tenir carbohidrats, proteïnes i greixos.

Finalment, és el moment de descansar i no anar tard al llit, per a l'endemà tenir forces per seguir aquesta rutina.

Amb aquests trucs podràs superar amb èxit el dejuni intermitent i realitzar una pràctica cada vegada més de moda d'una manera segura i saludable.