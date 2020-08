Com preparar arròs amb llet al microones

L'arròs amb llet és un clàssic de la nostra gastronomia. Unes postres amb multitud de varietats respecte a la seva preparació, ja que es pot elaborar amb llet sencera, descremada o de soia, amb pell de llimona o amb galetes, com tu més prefereixis.

Per desgràcia, preparar aquesta postres tan populars porta bastant temps, per la qual cosa us ensenyem una manera neta i senzilla de fer arròs amb llet. Només has d'utilitzar el microones i seguir la recepta al peu de la lletra per tal d'aconseguir un resultat sorprenent. Això sí, no quedarà igual de cremós que si es fa a la manera antiga, però és molt útil per tal de sortir d'una dificultat.



Ingredients:

- 200 g d'arròs

- 500 ml de llet

- 500 ml de nata líquida

- 50 g de sucre

- 2 pals de canyella

- Canyella en pols



Elaboració:

Per començar, barregem la llet, la nata i el sucre amb l'ajuda d'una vareta. A continuació, repartim aquesta mescla en quatre bols individuals aptes per a microones.

Ara, agreguem mig pal de canyella i 50 grams d'arròs en cada bol i els introduïm en el microones durant 12 minuts, aproximadament. Vés amb compte amb el temps de cocció, ja que aquest és orientatiu, depèn molt de la potència de cada microones.

Passat aquest temps, treiem els bols del microones i col·loquem una galeta en cadascun d'ells, encara que això ja és opcional. Deixem que es refredi i, just abans de servir, hi tirem la canyella al gust de cadascun.