El sistema que els lladres no podran burlar

Ningú pot amagar la realitat que fa que vivim temps de gran inseguretat. Les ocupacions i els robatoris se succeeixen i per aquest motiu cal adoptar mesures. Volem estar protegits amb sistemes que els lladres no puguin superar o esquivar. SC Serveis manté uns valors fonamentals per transmetre confiança com ara que els seus productes són 100 per cent homologats i compleixen amb la legalitat vigent, ofereixen renting tecnològic, assessorament i gestió de la instal·lació, possibilitat de connexió a Smartphones o tablets pel visionat d'imatges en directe o gravacions i, a més, totes les seves càmeres i equips són de darrera tecnologia en cctv.

SC Serveis és una empresa especialitzada en sistemes de seguretat i videovigilància i està avalada per una gran trajectòria professional marcada per un principi: fer compatible la qualitat i preus assequibles per a tothom. Per això s'ha dotat de les darreres tecnologies pel que fa a la videovigilància. Des de l'inici de la seva activitat el seu eix principal ha estat el servei personalitzat en videovigilància que ofereix a cada client. D'aquesta manera el servei es pot adaptar a cada necessitat concreta. Les intervencions de SC Serveis arriben a tota mena d'entorns: pedreres, joieries, comunitats, naus industrials, hotels, habitatges, càmpings, garatges de vehicles...essent la seva especialitat les petites i mitjanes empreses i el seu servei de renting per a les empreses.

SC Serveis

La millor qualitat homologada al millor preu, amb pressupostos i projectes de videovigilància adaptats sempre a les necessitats de cada client. Per a més informació o per sol·licitar un pressupost: www.scserveis.cat