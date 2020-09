Trucs per tenir un armari amb menys impacte ambiental

La indústria de la moda genera un fort impacte ambiental a causa de la sobreproducció, el consumisme 'fast fashion' i la deslocalització. Aquestes són cinc maneres de reduir la petjada que té sobre el planeta la nostra manera de vestir.



1) Comprar menys roba per donar un respir al planeta

A tothom li agrada estrenar roba cada temporada, i els preus barats de les grans multinacionals de la moda ràpida impulsen això. Tanmateix, renovar l'armari constantment no és un acte tan innocu com pugui semblar, encara que costi acceptar-ho. Una samarreta bàsica de màniga curta pot costar uns 6 euros i uns texans, a partir de 20. Però per a fabricar cadascuna d'aquestes peces es necessiten 20.000 litres d'aigua, segons les dades d'Intermón Oxfam.

Aquesta és una quantitat equivalent a la que una persona beuria al llarg de 13 anys, una dada molt significativa si es té en compte que l'augment de la temperatura mitjana del planeta generarà cada vegada més sequeres. Quant a emissions, la mateixa ONG calcula que cada samarreta genera el mateix CO? que recórrer més de 50 quilòmetres amb cotxe, i això sense comptar el transport des d'on es fabrica fins a la botiga en què s'adquireix. Comprar menys roba, per tant, permet estalviar en recursos naturals i contaminació.



2) Fer servir més temps en cada peça i si es gasta, reparar-la

Hi ha molts motius que impulsen a una persona a comprar-se una peça de roba, des de la necessitat de recanvi a la intenció d'emplenar un buit existencial o l'addicció als preus baixos. En qualsevol cas, segur que cadascú pot trobar un àmbit de millora per tal d'aconseguir una cosa simple i alhora necessaria: que cada peça de roba tingui una major vida útil.

L'associació britànica WRAP calcula que amb el sol fet d'allargar nou mesos l'ús d'una peça s'aconseguiria reduir un 20% el consum d'aigua, la petjada de carboni i el volum de residus. Per a aconseguir-ho, no només cal resistir-se als cants de sirena de la indústria de la moda, sinó també cuidar bé les peces en rentar-les i guardar-les i ser conscients que, si una peça es trenca pel desgast, es pot reparar. Pels menys hàbils amb la màquina de cosir, hi ha marques de presència internacional que ofereixen un servei de reparació per a tota la vida, com la signatura de texans Nudie Jeans o la de roba esportiva Patagònia.

3) Segona mà per tal de reduir l'ús de recursos

Qualsevol peça de roba requereix tota una sèrie de recursos naturals per a produir-se, així que comprar de segona mà permet estalviar diners. El moviment Fashion Revolution el resumeix així: "Si una peça està feta de fibres naturals, com el cotó, cal tenir en compte l'impacte de la terra, l'aigua i els pesticides. Si s'usen fibres animals, com ara la llana o la seda, el problema és l'alliberament de metà a l'atmosfera, i si són fibres artificials, com el polièster, la producció requereix aigua i energia, però també carbó i gasolina".

I a això encara cal sumar la contaminació generada pel procés de tenyit de la roba, a més de les tones de diòxid de carboni causades pel seu transport. Així que la compra de segona mà permet eliminar de cop aquesta petjada ambiental i s'evita a més que acabi a l'abocador.

4) Optar per marques que produeixen de manera local

Encara que normalment no es trobin en els centres comercials ni apareguin en les revistes de moda, cada vegada hi ha més marques de roba i complements que aposten per produir de manera local i respectuosa amb l'entorn. La campanya Talent Local (@yoregalotalentolocal, a Instagram) té com a objectiu donar a conèixer al gran públic les signatures i dissenyadors locals que fabriquen els seus productes en el seu propi taller, com la dissenyadora d'Olot Noni Barea, o en tallers del seu entorn, com la madrilenya Counting Clouds o la de Salamanca Crisálida.

Més enllà d'aquesta campanya, hi ha altres signatures que porten ja uns anys treballant d'una forma alternativa a les grans multinacionals. Per exemple, Iaios crea samarretes i jerséis amb fil reciclat sense sortir de l'àrea de Barcelona, mentre que Capità Denim produeix els seus vaquers amb criteris de sostenibilitat i estalvi d'aigua a Albacete.



5) Anar amb compte amb l'anomenat 'greenwashing'

Les grans empreses de la moda també s'han proposat ser més sostenibles, com demostra el pacte signat per 32 importants companyies en la cimera del G7 celebrada ara fa un any en Biarritz. Signatures com Inditex, Nike, Adidas o Prada es van comprometre a alinear-se amb els ODS i a utilitzar el 100% d'energia renovable per al 2030. A nivell individual, H&M ja fa més d'una dècada que compta amb la seva línia Conscious, fabricada amb un mínim del 50% de materials sostenibles. I Zara ha anunciat que tot el cotó, lli i polièster que utilitzi a partir del 2025 serà orgànic, sostenible o reciclatge. Les multinacionals s'estan posant les piles, encara que sempre pot planejar el dubte de si es tracta de greenwashing (una rentada d'imatge amb l'excusa del clima) o estan disposades a prendre mesures contundents, com apostar per una producció menys deslocalitzada.