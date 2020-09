Dos propòsits que encara pots aconseguir abans d'acabar l'any

Aquest 2020 haurà estat un any diferent. Molta gent té la impressió que ha passat molt de pressa i que el calendari s'ha escurçat. Ara que encetem la tardor arriba el moment d'encarar aquest tram final de l'any i tancar alguns capítols i propòsits. Encara hi som a temps i podem culminar coses pendents. L'inici de curs ens possibilita engrandir la nostra formació cultural amb nous cursos i l'aprenentatge d'idiomes. També és el moment ideal per enfortir la nostra salut i el nostre benestar personal i una bona manera de fer-ho és per exemple de deixar de fumar. A continuació et donem dos exemples molt clars de propòsits que podem culminar i que reuneixen aquest desig perquè aquesta tardor sigui tot un èxit.

Aprendre idiomes a la Casa de Cultura

Vols ampliar els teus coneixements d'anglès i francès per a la teva vida quotidiana? Doncs la Casa de Cultura de Girona presenta cursos d'idiomes de conversa i nivell general que permeten avançar en el coneixement a un ritme menys intens i amb una estructura menys rígida però que posen les bases per poder comprendre i expressar-se en una llengua estrangera. La formació continua és fonamental en una persona i adquirir el coneixement de diferents idiomes ens ajuda a obrir moltes portes i moltes oportunitats. Com a conseqüència a l'actual situació d'emergència sanitària aquest curs es fa en grups reduïts amb un màxim de 15 alumnes i grups en línia. Els cursos van des d'ara l'octubre i fins al mes de juny i el preu de la matrícula és de 140 euros. Per a més informació i conèixer tota l'oferta formativa per aquesta tardor: http://www.casadecultura.cat/pagina/168/cursos

Deixar de fumar en una sola sessió

Jordi Masó està avalat per una trajectòria professional de 29 anys amb un mètode basat en la Hipnosi Clínica Desperta, la Relaxació i la Motivació que, permet en una sola sessió, deixar de fumar. Masó realitza aquestes sessions de manera personal i assegura que és un mètode natural, sense cap efecte secundari i sense cap contraindicació mèdica. Les sessions es fan en grup i duren 1 hora i 20 minuts. Una sola sessió és suficient, segons Masó, per deixar aquest hàbit sense importar «els seus estudis, edat o si es té o no voluntat, personalitat o caràcter». Els participants estaran conscients tota la sessió i «sabran el que passa en tot moment. La meva habilitat i la meva veu els hi provocaran una agradable relaxació i quan acabi la sessió seran la mateixa persona que han entrat però ja no fumaran», aquest és el compromís. Les sessions es fan tots els primers dissabtes de cada mes a l'Hotel Ultònia, Gran Via de Jaume I 22. Reserves: www.metodojorgemaso.es