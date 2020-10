Moltes bones raons per prendre cafè

Cada cop són més els estudis publicats sobre els beneficis del consum del cafè, una de les begudes favorites a tot el món. Lluny queda l'estereotip que es tracta d'una simple beguda estimulant que ens manté desperts o que ens activa des de primera hora del matí. El cafè té moltes més propietats que amb el seu consum, moderat, com totes les coses, ens poden resultar de gran benefici per a la salut. Prendre'n tres tasses al dia, per exemple, ens aporta més beneficis que no pas ens perjudica. Recentment, alguns estudis apunten que redueix la possibilitat de patir diabetis o fins i tot el risc de patir infarts. Això sí, sempre és recomanable un consum moderat. Un bon cafè es caracteritza sempre per una bona aroma i sabor. Avui se celebra el Dia Mundial del Cafè i també és el moment per reivindicar l'aposta pel medi ambient i ecologia de moltes marques.

Un cafè no és només un cafè

Cafès Cornellà, una marca gironina amb molta història, té molt clar que un cafè és «un moment de reflexió, un brunch de diumenge o una confessió de mitja tarda». El cafè també es pot interpretar com «la picabaralla de sempre i les veritats que mai es diuen. Un cafè és tot allò que ens passa a la vida. Hi ha moltes històries al voltant d'una tassa de cafè». A més de 100 anys d'història, Cafès Cornellà vol seguir «a prop teu» i per aquest motiu ens recorda que «pots continuar gaudint del teu cafè a casa» entrant a la botiga virtual i trobant el nostre cafè de sempre: shop.cafescornella.coffee. A més, pel fet de registrar-se a la seva newsletter s'aconsegueixen 5 euros de descompte.

Cafès Novell, des de 1958 i compromesos amb el medi ambient

Des de 1958 Cafès Novell torra cafès de la major qualitat amb l'objectiu de «seduir els sentits dels nostres consumidors amb la tassa perfecta». La marca està plenament compromesa amb la sostenibilitat en «tots i cada un dels processos d'elaboració del nostre cafè, sent pioners en la introducció de cafès responsables i de comerç just des de fa més de 20 anys!». Amb el llançament de les càpsules Residus 0, Cafès Novell ha fet un «pas endavant per portar el plaer d'un cafè responsable a totes les llars». Cal destacar que les càpsules, elaborades amb materials 100% compostables, es degraden en només 20 setmanes de llençar-les al contenidor marró. Contenen «cafès de cultiu ecològic que asseguren un sabor i cremositat excel·lents, sense l'ús de pesticides ni herbicides químics. La millor manera de gaudir del plaer més responsable. www.cafesnovell.com

Fincafe, cafè respectuós amb el medi ambient i ecològic

A Fincafe tenen molt clar que «quan diem que fem un cafè 100% respectuós amb el medi ambient i ecològic ho diem de veritat». Presenta una completa línia de sabors singulars en càpsules compostables perquè el consumidor pugui «gaudir a casa seva o a l'oficina, la mateixa qualitat del cafè en gra però en un format diferent, mantenint l'exclusiva selecció del cafè de finques d'Àfrica, Sud-amèrica i Àsia. Fincafe ens convida a descobrir els set sabors més característics del món: «Orgànic, un cafè ecològic amb traçabilitat certificada; Fazendas-Brasil, Colòmbia i Etiòpia, Special Coffee i Microlots amb orígens únics per les seves característiques de cultiu; Artisan i Intense, els blends que no et deixaran indiferent, i Blue Black Coffee, un cafè descafeïnat natural però amb tot el sabor». La premissa bàsica de Fincafe The Artisan Coffee és la «qualitat, responsabilitat social, traçabilitat i la singularitat de les aromes i els sabors». Aquest mes compra amb una promoció especial a www.fincafe.es. Consulta també Instagram @fincafeartisan

Melitta®, sinònim de qualitat des de fa 111 anys

Melitta® ofereix una àmplia gamma per preparar-nos i gaudir del cafè perfecte: cafeteres súper automàtiques, de filtre, filtres, molinets de cafè i molt més. La fundadora Melitta Bentz va ser qui ja l'any 1908 va desenvolupar el primer de filtre de cafè del món utilitzant una simple llauna i un paper absorbent, millorant significativament l'experiència de prendre un bon cafè. Aquest seria només l'inici de l'esperit emprenedor de Melitta®, que des d'aquell moment va revolucionar per sempre la preparació del cafè i el fet de gaudir d'una bossa tassa. Melitta® és una de les marques més conegudes a escala mundial en el sector cafeter. Durant més de 111 anys ha estat sens dubte sinònim de qualitat.